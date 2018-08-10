«Кваzи» Сергея Лукьяненко станет англоязычным сериалом

Михаэль Шлихт и компания Monumental приступили к работе над созданием англоязычного сериала на основе романа популярного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко«Кваzи», который ранее планировалось адаптировать в виде полнометражной ленты. Соответствующая договорённость была достигнута летом текущего года. На данный момент международный проект находится в стадии разработки: идёт поиск авторов, проводится кастинг съёмочной группы. Показ многосерийной экранизации планируется по всему миру. Часть съёмок пройдёт в Москве, в связи с чем компания Monumental активно ведёт переговоры с российскими студиями с целью копродукции, уточняет пресс-служба сериала.
Действие романа разворачивается в постапокалиптическом будущем, в котором на Земле сосуществуют люди, зомби и кваzи — новая разумная форма жизни, которую приобретают некоторые из восставших мертвецов при загадочных обстоятельствах. Между кваzи и людьми формируется неустойчивый альянс. Но внезапно зловещее убийство ставит под угрозу установившийся баланс сил, вынуждая двух полицейских – человека и кваzи — объединиться для расследования преступления.
фото: Пресс-служба сериала
«"Кваzи" — история о двух вещах, о которых только и есть смысл писать — о жизни и о любви. Впрочем, можно сказать, что она о смерти и ненависти — и это тоже будет правдой. Я очень рад, что её герои появятся на экране, они для меня уже давно стали живыми. Даже те, для кого жизнь уже в прошлом», — рассказал о своём новом творении Лукьяненко.
По словам Михаэля Шлихта, «Сергей Лукьяненко и его произведения сыграли важную роль не только для меня и компании Monumental, но и для всего российского кинематографа. "Дозоры" стали первыми российскими фильмами, которые были куплены западными студиями и собрали 100 миллионов долларов в мировом прокате. "Кваzи", несомненно, тоже обречён на успех. В Германии этот роман стал бестселлером, а во всём мире книги Лукьяненко изданы многомилионным тиражом».
«Офисы нашей компании находятся в Москве, Берлине, Киеве и Лос-Анджелесе. Именно это помогает нам использовать лучшие контакты и ресурсы нескольких континентов. Проекту "Кваzи" это однозначно пойдёт на пользу», — уверяет генеральный директор компании Monumental Полина Шлихт.
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