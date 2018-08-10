Опубликован антимобильный ролик фильма «Гоголь. Страшная месть»

Минутное видео начинается с неожиданного появления Гоголя в спальне влюблённой пары. «Как секс? Ну не знаю, как-то вяленько. Наши, конечно, не умеют, – комментирует по телефону герой Александра Петрова. – Никакого экшена, начало затянуто, все деревянные… Да не, недолго, минуты полторы-две максимум, мужик какой-то рыхлый!»
Ролик предназначен для показа в кинотеатрах перед сеансами, он призывает зрителей отложить на время просмотра мобильный телефон и соблюдать тишину в зале.
Заключительная часть мистической трилогии стартует в кинопрокате 30 августа.
обсуждение >>