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Опубликован антимобильный ролик фильма «Гоголь. Страшная месть»

10 августа
2018 год

Новости кино >>
10 августа 2018
Опубликован антимобильный ролик с участием Александра Петрова, Юлии Топольницкой и Павла Мисаилова, который канал ТВ-3 выпустил в поддержку фильма «Гоголь. Страшная месть».

Минутное видео начинается с неожиданного появления Гоголя в спальне влюблённой пары. «Как секс? Ну не знаю, как-то вяленько. Наши, конечно, не умеют, – комментирует по телефону герой Александра Петрова. – Никакого экшена, начало затянуто, все деревянные… Да не, недолго, минуты полторы-две максимум, мужик какой-то рыхлый!»



Ролик предназначен для показа в кинотеатрах перед сеансами, он призывает зрителей отложить на время просмотра мобильный телефон и соблюдать тишину в зале.

Заключительная часть мистической трилогии стартует в кинопрокате 30 августа.
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Павел МисаиловАлександр Петров (III)Юлия Топольницкая
фильмы
Гоголь. Страшная месть

обсуждение >>
№ 2
Белочка66 (Марина)   10.08.2018 - 17:21
Но ролик клаааассный))))))))) Зрители...характерные такие...... А Петров молодец)))))))))) читать далее>>
№ 1
рыжий кот рыжий кот   10.08.2018 - 15:25
Это вам страшная месть свыше))) За каких зрителей боролись, на таких и напоролись. Все справедливо. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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