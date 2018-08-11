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Руби Роуз станет Бэтвумен

11 августа
2018 год

Новости кино >>
11 августа 2018
Канал The CW подобрал актрису на роль Бэтвумен. Согласно THR, в образе супергероини-лесбиянки предстанет Руби Роуз («Оранжевый — хит сезона»).


Персонажа введут в декабрьском кроссовере телевизионной вселенной DC, в которую включены сериалы «Флэш», «Стрела», «Супергёрл» и «Легенды завтрашнего дня». Затем у Бэтвумен появится сольник, разрабатываемый исполнительным продюсером Грегом Берланти и сценаристкой Кэролайн Дрис.

Будущий сериал расскажет про поборницу социальной справедливости Кейт Кейн, вышедшую на улицы Готэма в костюме Бэтвумен ради того, чтобы расправиться с матёрыми преступниками. Впрочем, основные противники сидят внутри неё самой, и для того, чтобы прослыть новой героиней, ей предстоит одолеть собственных демонов.

Руби Роуз, известная своей нетрадиционной ориентацией, была утверждена на роль после заявления канала о том, что персонаж первоначально рассчитан на актрис-лесбиянок.
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