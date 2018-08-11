Руби Роуз станет Бэтвумен

Канал The CW подобрал актрису на роль Бэтвумен. Согласно THR
, в образе супергероини-лесбиянки предстанет Руби Роуз
(«Оранжевый — хит сезона»
).
Персонажа введут в декабрьском кроссовере телевизионной вселенной DC, в которую включены сериалы «Флэш»
, «Стрела»
, «Супергёрл»
и «Легенды завтрашнего дня»
. Затем у Бэтвумен появится сольник, разрабатываемый исполнительным продюсером Грегом Берланти
и сценаристкой Кэролайн Дрис
.
Будущий сериал расскажет про поборницу социальной справедливости Кейт Кейн, вышедшую на улицы Готэма в костюме Бэтвумен ради того, чтобы расправиться с матёрыми преступниками. Впрочем, основные противники сидят внутри неё самой, и для того, чтобы прослыть новой героиней, ей предстоит одолеть собственных демонов.
Руби Роуз, известная своей нетрадиционной ориентацией, была утверждена на роль после заявления канала о том, что персонаж первоначально рассчитан на актрис-лесбиянок.
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