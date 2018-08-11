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Анна Ганн отмечает юбилей

11 августа
2018 год

Новости кино >>
11 августа 2018
Сегодня, 11 августа, своё 50-летие отмечает американская актриса театра, кино и телевидения Анна Ганн, получившая известность благодаря роли Скайлер Уайт в сериале «Во все тяжкие».

Анна Ганн отмечает юбилей

Анна Ганн родилась 11 августа 1968 года в Санта-Фе (Нью-Мексико). Её актёрская карьера началась с выступлений в театре. На телевидении актриса дебютировала в 1992-м, с регулярной ролью в ситкоме «Вниз по Шору», закрывшемся после двух сезонов. Далее последовало множество гостевых и второстепенных ролей в таких сериалах, как «Квантовый скачок», «Сайнфелд», «Полиция Нью-Йорка», «Скорая помощь», «Юристы Бостона», «Практика», «Справедливая Эми» и «Клиент всегда мёртв».

В нулевых Ганн прославилась, сыграв в сериалах «Дедвуд» и «Во все тяжкие». Последний принёс ей не только признание, две премии «Эмми» и награду Гильдии актёров США, но и открыл дорогу к главным ролям в телевизионных проектах. В частности, актриса оказалась в центре сюжета «Секретов Эдема», пилота «Риты», оставшегося без продолжения, и мини-сериала «Грейспойнт». Она также продолжает появляться в небольших ролях в популярных телешоу, среди которых «Закон и порядок», «Обмани меня», «Проект Минди», «Мыслить как преступник», «Робоцып» и «Оттенки синего».

В кино Анна Ганн дебютировала в 1994 году, сыграв секретаря в комедии Айвена Райтмена «Джуниор» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито. Её также можно увидеть в фильмах «Без улик», «Враг государства», «Красный штат» и «Чудо на Гудзоне». Всего на счету актрисы более 60 ролей в кино и на телевидении.
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