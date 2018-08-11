Анна Ганн отмечает юбилей

Сегодня, 11 августа
, своё 50
-летие отмечает американская актриса театра, кино и телевидения Анна Ганн
, получившая известность благодаря роли Скайлер Уайт в сериале «Во все тяжкие»
.
Анна Ганн родилась 11 августа 1968
года в Санта-Фе (Нью-Мексико). Её актёрская карьера началась с выступлений в театре. На телевидении актриса дебютировала в 1992-м, с регулярной ролью в ситкоме «Вниз по Шору»
, закрывшемся после двух сезонов. Далее последовало множество гостевых и второстепенных ролей в таких сериалах, как «Квантовый скачок»
, «Сайнфелд»
, «Полиция Нью-Йорка»
, «Скорая помощь»
, «Юристы Бостона»
, «Практика»
, «Справедливая Эми»
и «Клиент всегда мёртв»
.
В нулевых Ганн прославилась, сыграв в сериалах «Дедвуд»
и «Во все тяжкие». Последний принёс ей не только признание, две премии «Эмми» и награду Гильдии актёров США, но и открыл дорогу к главным ролям в телевизионных проектах. В частности, актриса оказалась в центре сюжета «Секретов Эдема»
, пилота «Риты»
, оставшегося без продолжения, и мини-сериала «Грейспойнт»
. Она также продолжает появляться в небольших ролях в популярных телешоу, среди которых «Закон и порядок»
, «Обмани меня»
, «Проект Минди»
, «Мыслить как преступник»
, «Робоцып»
и «Оттенки синего»
.
В кино Анна Ганн дебютировала в 1994 году, сыграв секретаря в комедии Айвена Райтмена «Джуниор»
с Арнольдом Шварценеггером
и Дэнни Де Вито
. Её также можно увидеть в фильмах «Без улик»
, «Враг государства»
, «Красный штат»
и «Чудо на Гудзоне»
. Всего на счету актрисы более 60
ролей в кино и на телевидении.
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