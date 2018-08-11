«Звёздный путь» может остаться без капитана Кирка и его отца

Крис Пайн
и Крис Хемсворт
отказываются сниматься в четвёртой части «Звёздного пути»
из-за несоответствия их звёздному статусу гонораров, уверяет издание The Hollywood Reporter
.
Переговоры с Paramount Pictures и Skydance Media не принесли актёрам желаемого результата из-за того, что студии не видят смысла в превышении бюджета четвёртого фильма, поскольку вся серия в целом не показала больших успехов в прокате. В частности, третья часть сумела заработать лишь 343 миллиона долларов при бюджете в 190 млн $.
Если без Хемсворта серия вполне может обойтись, то Пайна, воплощающего молодого капитана Кирка, затруднительно заменить.
Режиссёрское кресло будущей ленты должна занять C. Дж. Кларксон
. К своим ролям планируют вернуться Закари Куинто
, Карл Урбан
, Саймон Пегг
и Зои Салдана
. Сценарий пишут Джон Д. Пэйн
и Патрик Маккей
, продюсерами числятся Джей Джей Абрамс
и Линдси Уэбер
, а Дэвид Эллисон
и Дана Голдберг
выступят в качестве исполнительных продюсеров.
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