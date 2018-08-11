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«Звёздный путь» может остаться без капитана Кирка и его отца

11 августа
2018 год

Новости кино >>
11 августа 2018
Крис Пайн и Крис Хемсворт отказываются сниматься в четвёртой части «Звёздного пути» из-за несоответствия их звёздному статусу гонораров, уверяет издание The Hollywood Reporter.

Переговоры с Paramount Pictures и Skydance Media не принесли актёрам желаемого результата из-за того, что студии не видят смысла в превышении бюджета четвёртого фильма, поскольку вся серия в целом не показала больших успехов в прокате. В частности, третья часть сумела заработать лишь 343 миллиона долларов при бюджете в 190 млн $.


Если без Хемсворта серия вполне может обойтись, то Пайна, воплощающего молодого капитана Кирка, затруднительно заменить.

Режиссёрское кресло будущей ленты должна занять C. Дж. Кларксон. К своим ролям планируют вернуться Закари Куинто, Карл Урбан, Саймон Пегг и Зои Салдана. Сценарий пишут Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, продюсерами числятся Джей Джей Абрамс и Линдси Уэбер, а Дэвид Эллисон и Дана Голдберг выступят в качестве исполнительных продюсеров.
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