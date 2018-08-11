Идрис Эльба сыграет «Ковбоя из гетто»

Идрис Эльба
сыграет в адаптации романа Грега Нери «Ковбой из гетто»
, сообщает Deadline
.
Поставит ленту дебютант Рики Стауб
, адаптировавший произведение Нери вместе с Дэном Валсером
. По словам режиссёра, «история построена на глубокой дружбе между наездниками Северной Филадельфии, и я невероятно рад тому, что смогу почтить их наследие с этим фильмом».
«Рики и Дэн написали потрясающий сценарий, объединяющий энергию и жесткость городского фильма с поэзией и романтикой ковбойской жизни», ‒
рассказал Эльба.
Зрителям поведают о 15-летнем Коуле, проживающим вместе со своим отрешённым отцом в Северной Филадельфии и открывающим для себя мир езды на лошади в городских условиях.
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