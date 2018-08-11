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Идрис Эльба сыграет «Ковбоя из гетто»

11 августа
2018 год

Новости кино >>
11 августа 2018
Идрис Эльба сыграет в адаптации романа Грега Нери «Ковбой из гетто», сообщает Deadline.

«Тёмная башня»

Поставит ленту дебютант Рики Стауб, адаптировавший произведение Нери вместе с Дэном Валсером. По словам режиссёра, «история построена на глубокой дружбе между наездниками Северной Филадельфии, и я невероятно рад тому, что смогу почтить их наследие с этим фильмом».

«Рики и Дэн написали потрясающий сценарий, объединяющий энергию и жесткость городского фильма с поэзией и романтикой ковбойской жизни», ‒ рассказал Эльба.

Зрителям поведают о 15-летнем Коуле, проживающим вместе со своим отрешённым отцом в Северной Филадельфии и открывающим для себя мир езды на лошади в городских условиях.
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