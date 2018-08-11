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Про Ubisoft снимут комедийный сериал

11 августа
2018 год

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11 августа 2018
Покинув адаптацию Minecraft, Роб Макэленни не остался без дела. Согласно Variety, он вместе со своим коллегой по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно» Чарли Дэем создаст безымянную комедию по заказу Apple, где выступит сценаристом и исполнителем главной роли.


В создании сериала также принимают участие в качестве исполнительных продюсеров руководители французского игрового издательства Ubisoft Жерар Гийемо, Джейсон Альтман и Даниэль Крейник. А само действие, похоже, будет развиваться в одной из студий данной компании, работающей над новой частью Assassin's Creed.

Впрочем, гораздо смешнее вышла бы комедия, если бы нам поведали про монреальское отделение Bioware, ответственное за провал Mass Effect: Andromeda. Хотя и на долю Ubisoft выпало немало казусов.

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