Про Ubisoft снимут комедийный сериал

В создании сериала также принимают участие в качестве исполнительных продюсеров руководители французского игрового издательства Ubisoft Жерар Гийемо, Джейсон Альтман и Даниэль Крейник. А само действие, похоже, будет развиваться в одной из студий данной компании, работающей над новой частью Assassin's Creed.
Впрочем, гораздо смешнее вышла бы комедия, если бы нам поведали про монреальское отделение Bioware, ответственное за провал Mass Effect: Andromeda. Хотя и на долю Ubisoft выпало немало казусов.
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