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«Проигранное место» Надежды Михалковой попало в программу Popcorn Frights Film Festival

12 августа
2018 год

Новости кино >>
12 августа 2018
Режиссёрский дебют Надежды Михалковой «Проигранное место» попал в программу хоррор-фестиваля во Флориде Popcorn Frights Film Festival. Об этом сообщается на сайте смотра.

Лента будет соревноваться с хоррорами из США, Великобритании, Испании, Японии, Канады и Кореи. Кроме того, на приз претендует еще один фильм из России – «Фото на память» Антона Зенковича.

«Проигранное место» Надежды Михалковой попало в программу Popcorn Frights Film Festival

Лента Михалковой связана с легендой о «проигранном месте» в кинотеатре, которая бытует среди старшеклассников. Говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречён на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и недоверием друзья решают бросить вызов призраку «проигранного места». Фильм выйдет в российский прокат 25 октября.

Popcorn Frights Film Festival был основан в 2015 году Игорем Штейренбергом и Марком Ферманом и быстро превратился в один из ведущих фестивалей жанрового кино в штате Флорида.
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