Пол Радд получил главную роль в комедии Netflix «Жизнь с самим собой»

Пол Радд исполнит главную роль в комедийном сериале Netflix «Жизнь с самим собой» (Living With Yourself). Об этом сообщает Variety.
фото: Mike Pont/Getty Images
Режиссерами 8-серийного проекта выступят Джонатан Дэйтон и Вэлери Фэрис. Сценарий картины подготовил Тимоти Гринберг, который также станет исполнительным продюсером. Кроме того, к команде продюсеров присоединились Тони Эрнандес, Радд и Джефф Блиц.
Комедия расскажет о человеке, который решает попробовать новый метод лечения, чтобы стать лучше. Другие подробности о проекте пока не разглашаются.
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