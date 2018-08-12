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Галь Гадот озвучит гонщицу Шэнк в мультфильме «Ральф против интернета»

12 августа
2018 год

Новости кино >>
12 августа 2018
Галь Гадот озвучит гонщицу Шэнк из онлайн-игры Slaughter Race в мультфильме Disney «Ральф против интернета».

«Шэнк потрясающе водит автомобили, а еще у нее этот образ плохой девушки, – рассказывает актриса в своем Instagram. – Но по мере развития сюжета понимаешь, какая веселая, мудрая и теплая она внутри – что мне больше всего в ней и нравится».

Галь Гадот озвучит гонщицу Шэнк в мультфильме «Ральф против интернета»
фото: Disney

По сюжету новой ленты Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы. С персонажем Гадот они встретятся, когда будут подыскивать новый руль для своей машины в игре Sugar Rush.

Мировая премьера ленты состоится 21 ноября, в России мультфильм выйдет на экраны на день позже.
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