Галь Гадот озвучит гонщицу Шэнк в мультфильме «Ральф против интернета»

«Шэнк потрясающе водит автомобили, а еще у нее этот образ плохой девушки, – рассказывает актриса в своем Instagram. – Но по мере развития сюжета понимаешь, какая веселая, мудрая и теплая она внутри – что мне больше всего в ней и нравится».
фото: Disney
По сюжету новой ленты Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы. С персонажем Гадот они встретятся, когда будут подыскивать новый руль для своей машины в игре Sugar Rush.
Мировая премьера ленты состоится 21 ноября, в России мультфильм выйдет на экраны на день позже.
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