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Анна Чэнселлор и Кларк Питерс присоединились в касту приквела «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна»

12 августа
2018 год

Новости кино >>
12 августа 2018
Кларк Питерс и Анна Чэнселлор сыграют в ленте Come Away, которая станет кроссовером-приквелом «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна». Об этом сообщает издание Deadline.

Роли в картине также исполнят Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо – они предстанут в образе родителей главных героев, которых сыграют Кейра Чанса и Джордан Нэш.

Анна Чэнселлор и Кларк Питерс присоединились в касту приквела «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна»
фото: Getty Images

Выяснится, что Питер и Алиса друг другу брат и сестра. После гибели старшего брата в катастрофе они делают всё, чтобы избавить родителей от депрессии. Затем перед героями встаёт выбор – остаться в постылой реальности или же окунуться в выдуманные миры.

Съемки картины продлятся 7 недель в Великобритании и еще три в Лос-Анджелесе. Режиссёрское кресло занимает сценаристка «Храброй сердцем» Бренда Чапмэн.
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персоны
Анджелина ДжолиДэвид ОйелоуоКларк ПитерсАнна Чэнселлор
фильмы
Алиса в стране чудесПитер ПэнХрабрая сердцем

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