Анна Чэнселлор и Кларк Питерс присоединились в касту приквела «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна»

Роли в картине также исполнят Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо – они предстанут в образе родителей главных героев, которых сыграют Кейра Чанса и Джордан Нэш.
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Выяснится, что Питер и Алиса друг другу брат и сестра. После гибели старшего брата в катастрофе они делают всё, чтобы избавить родителей от депрессии. Затем перед героями встаёт выбор – остаться в постылой реальности или же окунуться в выдуманные миры.
Съемки картины продлятся 7 недель в Великобритании и еще три в Лос-Анджелесе. Режиссёрское кресло занимает сценаристка «Храброй сердцем» Бренда Чапмэн.
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