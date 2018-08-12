Анна Чэнселлор и Кларк Питерс присоединились в касту приквела «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна»

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Первый опыт работы актрисы в мультипликационном проекте Disney.

Галь Гадот озвучит гонщицу Шэнк в мультфильме «Ральф против интернета»

12 августа

Пол Радд получил главную роль в комедии Netflix «Жизнь с самим собой»

По сюжету ленты главный герой соглашается на медицинский эксперимент, чтобы стать лучше.