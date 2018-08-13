Андрею Федорцову исполнилось 50 лет

Сегодня, 13 августа
, исполнилось 50
лет популярному российскому актёру театра, кино и телевидения, заслуженному артисту Российской Федерации Андрею Федорцову
, воплотившему образ Василия Рогова в «Убойной силе»
.
Андрей Альбертович Федорцов
родился 13 августа 1968
года в Ленинграде в семье инженера-электромеханика и врача-терапевта. Помимо Санкт-Петербургской Театральной академии, которую он окончил в 1996 году, будущий актёр также учился в Ленинградском мореходном училище и Фермерской школе. Входил в редколлегию Санкт-Петербургской газеты для поэтов «Мансарда», работал мотористом-рулевым, администратором в рок-клубе и директором издательства «Мансарда». Несколько лет проработал в Театре Комедии имени Акимова
, где выступал в постановке «Алхимики»
и в спектаклях для детей «Волшебник Изумрудного города»
, «Урфин Джус и его деревянные солдаты»
и «Конёк-Горбунок»
. Его можно увидеть на антрепризной сцене и в качестве ведущего «Главной дороги» на НТВ.
В качестве киноактёра дебютировал в фильмах Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна»
и «Всё будет хорошо»
. Роль радиорежиссёра Стёпы в культовом «Брате» Алексея Балабанова
принесла Федорцову первую награду — приз фестиваля «Созвездие»-97 за лучшую эпизодическую мужскую роль. В 2000 году актёр впервые предстал в образе Василия Рогова в популярном детективном сериале «Убойная сила», продержавшемся шесть сезонов.
На счету Федорцова более 90
ролей в кино и на телевидении. Он снимался у таких известных режиссёров, как Юрий Мамин («Горько»), Александр Рогожкин («Особенности национальной охоты в зимний период», «Вопрос чести»), Алла Сурикова («Если завтра в поход», «О любви в любую погоду», «Вы не оставите меня»), Владимир Бортко («Мастер и Маргарита»), Павел Лунгин («Ветка сирени»), Андрес Пуустусмаа («Волшебник»), Карен Оганесян («Пять невест»), Роман Качанов («Гена-Бетон»), Максим Свешников («Ёлки лохматые»), Олег Асадулин («Корпоратив»), Наталья Меркулова и Алексей Чупов («Кризис нежного возраста»). Актёр также играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей-2», «Империя под ударом», «Спецназ по-русски 2», «Осторожно, Задов!», «Литейный», «Братья» и «Страховщики».
Обладатель премии «Люди нашего города», призов фестивалей «Виват кино России" (фильм «Егерь»), «Золотой Остап» («О любви в любую погоду») и «Амурская осень» (спектакль «Мастер и Маргарита»).
обсуждение >>