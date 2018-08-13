Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Андрею Федорцову исполнилось 50 лет

13 августа
2018 год

Новости кино >>
13 августа 2018
Сегодня, 13 августа, исполнилось 50 лет популярному российскому актёру театра, кино и телевидения, заслуженному артисту Российской Федерации Андрею Федорцову, воплотившему образ Василия Рогова в «Убойной силе».

Андрею Федорцову исполнилось 50 лет

Андрей Альбертович Федорцов родился 13 августа 1968 года в Ленинграде в семье инженера-электромеханика и врача-терапевта. Помимо Санкт-Петербургской Театральной академии, которую он окончил в 1996 году, будущий актёр также учился в Ленинградском мореходном училище и Фермерской школе. Входил в редколлегию Санкт-Петербургской газеты для поэтов «Мансарда», работал мотористом-рулевым, администратором в рок-клубе и директором издательства «Мансарда». Несколько лет проработал в Театре Комедии имени Акимова, где выступал в постановке «Алхимики» и в спектаклях для детей «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джус и его деревянные солдаты» и «Конёк-Горбунок». Его можно увидеть на антрепризной сцене и в качестве ведущего «Главной дороги» на НТВ.

В качестве киноактёра дебютировал в фильмах Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» и «Всё будет хорошо». Роль радиорежиссёра Стёпы в культовом «Брате» Алексея Балабанова принесла Федорцову первую награду — приз фестиваля «Созвездие»-97 за лучшую эпизодическую мужскую роль. В 2000 году актёр впервые предстал в образе Василия Рогова в популярном детективном сериале «Убойная сила», продержавшемся шесть сезонов.

«Брат»

На счету Федорцова более 90 ролей в кино и на телевидении. Он снимался у таких известных режиссёров, как Юрий Мамин («Горько»), Александр Рогожкин («Особенности национальной охоты в зимний период», «Вопрос чести»), Алла Сурикова («Если завтра в поход», «О любви в любую погоду», «Вы не оставите меня»), Владимир Бортко («Мастер и Маргарита»), Павел Лунгин («Ветка сирени»), Андрес Пуустусмаа («Волшебник»), Карен Оганесян («Пять невест»), Роман Качанов («Гена-Бетон»), Максим Свешников («Ёлки лохматые»), Олег Асадулин («Корпоратив»), Наталья Меркулова и Алексей Чупов («Кризис нежного возраста»). Актёр также играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей-2», «Империя под ударом», «Спецназ по-русски 2», «Осторожно, Задов!», «Литейный», «Братья» и «Страховщики».

Обладатель премии «Люди нашего города», призов фестивалей «Виват кино России" (фильм «Егерь»), «Золотой Остап» («О любви в любую погоду») и «Амурская осень» (спектакль «Мастер и Маргарита»).
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
День рожденияРоссийские сериалыРоссийские фильмы
персоны
Дмитрий АстраханАлексей БалабановАндрей Федорцов
фильмы
БратБратьяВсё будет хорошоЛитейный (2-й сезон)Литейный (3-й сезон)Литейный (4-й сезон)Литейный (5-й сезон)Литейный (6-й сезон)Литейный (7-й сезон)Литейный (8-й сезон)Литейный, 4 (1-й сезон)Ты у меня однаУбойная сила-1Убойная сила-2Убойная сила-3Убойная сила-4Убойная сила-5Убойная сила-6

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Узденский
12 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Узденский.
Геннадий Иванов
12 августа ушёл из жизни актёр Геннадий Иванов.
Дмитрий Брусникин
9 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Дмитрий Брусникин.
Тамара Дегтярёва
9 августа ушла из жизни актриса Тамара Дегтярёва.

День рождения >>

Лидия Арефьева
Юрий Батурин
Владимир Вдовиченков
Олеся Жураковская
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Илья Шакунов
Мориц Блайбтрой
Кшиштоф Кольбергер
Марселлу Новаес
Джин Рэймонд
Джон Слэттери
Кася Смутняк
Реджис Туми
все родившиеся 13 августа >>

Афиша кино >>

Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
Аксель
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2018
Мамма Миа 2
мелодрама, музыкальный фильм
США, 2018
Моё поколение
исторический фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2017
Опасное задание
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Слендермен
фильм ужасов
США, 2018
Мег: Монстр глубины
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Зло
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Бергман
биография
Норвегия, Швеция, 2018
В поисках йети
комедия, приключения
Канада, 2017
Маленький большой герой
детский фильм, приключения
Гонконг, Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью