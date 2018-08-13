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«Мстители», «Чёрная пантера» и «Ривердэйл» отмечены наградами Teen Choice Awards

13 августа
2018 год

Новости кино >>
13 августа 2018
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Teen Choice Awards 2018, чьи итоги опубликованы в её официальном твиттере. В этом году в голосовании участвовало 150 миллионов человек.

«Мстители: Война бесконечности»

В киноконкурсе победили фильмы Disney, Marvel и Pixar. Блокбастер «Мстители: Война бесконечности» признан лучшим боевиком, а Скарлетт Йоханссон и Роберт Дауни-младший, сыгравшие в нём, объявлены лучшими актёрами жанра. «Чёрную Пантеру» и снявшуюся в ней Летишию Райт выделили в номинациях, посвящённых фантастическим лентам, вместе с Крисом Хемсвортом, отмеченном доской для сёрфинга за роль в «Торе: Рагнарёке». Майкл Б. Джордан стал лучшим злодеем из-за образа, воплощённого им в «Чёрной Пантере».

«Тайне Коко» достались награды как лучшему фэнтези и за роль Мигеля, озвученную Энтони Гонсалесом. Среди актрис жанра посмертно награждена Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в восьмой части «Звездных войн». «Суперсемейка 2» удостоена звания лучшего кинопроекта летнего сезона, а Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард («Мир юрского периода 2») стали самыми запоминающимися актёрами лета. Дуэйн Джонсон и Анна Кендрик победили в комедийном жанре, а «Величайший шоумен» отхватил призы за лучшую кинодраму и роли Зака Эфрона и Зендаи.

В секции «Телевидение» наибольшее число премий досталось сериалу «Ривердейл», на чьём счету статус лучшей драмы и награды Лили Рейнхарт и Коулу Спраусу как лучшим драматическим актёрам. Не остались также без досок «Флэш», «Теория Большого взрыва» и Милли Бобби Браун, сыгравшая Одиннадцатую в «Очень странных делах».
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«Мстители: Война бесконечности»
«Мстители», «Чёрная пантера» и «Ривердэйл» отмечены наградами Teen Choice Awards фотографии
Крис Прэтт
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