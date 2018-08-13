«Мстители», «Чёрная пантера» и «Ривердэйл» отмечены наградами Teen Choice Awards

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Teen Choice Awards
2018, чьи итоги опубликованы в её официальном твиттере
. В этом году в голосовании участвовало 150
миллионов человек.
В киноконкурсе победили фильмы Disney, Marvel и Pixar. Блокбастер «Мстители: Война бесконечности»
признан лучшим боевиком, а Скарлетт Йоханссон
и Роберт Дауни-младший
, сыгравшие в нём, объявлены лучшими актёрами жанра. «Чёрную Пантеру»
и снявшуюся в ней Летишию Райт
выделили в номинациях, посвящённых фантастическим лентам, вместе с Крисом Хемсвортом
, отмеченном доской для сёрфинга за роль в «Торе: Рагнарёке»
. Майкл Б. Джордан
стал лучшим злодеем из-за образа, воплощённого им в «Чёрной Пантере».
«Тайне Коко»
достались награды как лучшему фэнтези и за роль Мигеля, озвученную Энтони Гонсалесом
. Среди актрис жанра посмертно награждена Кэрри Фишер
, сыгравшая принцессу Лею в восьмой части «Звездных войн»
. «Суперсемейка 2»
удостоена звания лучшего кинопроекта летнего сезона, а Крис Прэтт
и Брайс Даллас Ховард
(«Мир юрского периода 2»
) стали самыми запоминающимися актёрами лета. Дуэйн Джонсон
и Анна Кендрик
победили в комедийном жанре, а «Величайший шоумен»
отхватил призы за лучшую кинодраму и роли Зака Эфрона
и Зендаи
.
В секции «Телевидение» наибольшее число премий досталось сериалу «Ривердейл»
, на чьём счету статус лучшей драмы и награды Лили Рейнхарт
и Коулу Спраусу
как лучшим драматическим актёрам. Не остались также без досок «Флэш»
, «Теория Большого взрыва»
и Милли Бобби Браун
, сыгравшая Одиннадцатую в «Очень странных делах»
.
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