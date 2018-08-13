Новый сезон «Ворониных» стартует в конце августа

По словам режиссёра Александра Жигалкина, «рамки павильонов стали для нас тесными, поэтому мы отправились в круиз по Волге. Конечно, глаз радуется при виде такой необычной и интересной натуры, красивых фонов, памятников культуры. Да и на артистов смена обстановки действует творчески-освежающе».
В новом сезоне мужской половине предстояло примерить доспехи трёх богатырей – и всё это ради спасения своей семьи. «На самом деле у нас были не настоящие доспехи, а пресс-папье, – рассказал глава телесемьи Борис Клюев. – Но, конечно, я почувствовал на себе, что такое настоящая кольчуга, на многих других съёмках: и в «Айвенго», и «Королеве Марго», и «Графине де Монсоро», и «Трёх мушкетёрах». В такие моменты не понимаешь, как в своё время бились люди, потому что пока замахнёшься этим мечом или копьём, можно раз пятнадцать получить в ответ».
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Героине Волковой не понадобилось брать в руки меч, но пришлось вступить в нешуточную борьбу за увлекательный отдых. По сюжету именно Вера уговаривает Костю отправиться в круиз на теплоходе. Вот только бесконечная лень Кости и его нелюбовь к экскурсиям вносят в семейный отпуск свои коррективы. «У меня в жизни всё наоборот: мой муж Андрей вытаскивает меня на экскурсии и планирует наше расписание, – улыбнулась актриса. – Кстати, круизных путешествий в моей жизни ещё не было. Во-первых, меня сильно укачивает. А, во-вторых, когда выдаются редкие отпускные денёчки, я вырываюсь туда, где можно просто упасть на песочек и загорать на солнышке».
Как и его экранная невестка, Клюев до съёмок не отправлялся в круиз по Золотому кольцу, правда, по другой причине: «Даже в отпуске обычно работаю, отдыхал всего пару раз в жизни. Один раз просто ничего не делал, отпустил бороду и ездил на велосипеде, а как-то уехал к другу в Америку. Я даже оставил телефон дома, чтобы не поступило такое заманчивое предложение, из-за которого придётся сорваться обратно домой».
фото: Пресс-служба телеканала СТС
В рамках промо-кампании нового сезона актёры примерили яркие образы морских обитателей. Екатерина Волкова превратилась в очаровательную русалку, Георгий Дронов стал Посейдоном, Станиславу Дужникову достался образ дружелюбной акулы, Борис Клюев спрятался под панцирем краба, а Анна Фроловцева перевоплотилась в обаятельную медузу
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