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Аарон Экхарт, Деннис Куэйд и Эд Скрейн сыграют в новом фильме Роланда Эммериха

13 августа
2018 год

Новости кино >>
13 августа 2018
Команда «Битвы за Мидуэй» Роланда Эммериха пополнилась на девять актёров. К военной ленте присоединились Аарон Экхарт, Деннис Куэйд, Таданобу Асано, Дзюн Кунимура, Эд Скрейн, Ник Джонас, Киан Джонсон, Люк Клеинтенк и Эцуши Тойокава, сообщает Deadline.


В будущей картине, основанной на реальных событиях, также сыграют Мэнди Мур, Люк Эванс, Патрик Уилсон и Вуди Харрельсон. Последний сыграет адмирала Честера Нимица, Эванс перевоплотится в командира Уэйда Маккласки, который сыграл ключевую роль в сражении, а Уилсон предстанет в образе контр-адмирала ВМС США Эдвина Лэйтона.

Дата премьеры пока не опубликована, съёмки запланированы на следующий месяц.

Битва за тихоокеанские острова Мидуэй состоялась в июне 1942 года. Победа американского флота над японским соперником стала повторной точкой в войне на Тихом океане.
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