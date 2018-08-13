Аарон Экхарт, Деннис Куэйд и Эд Скрейн сыграют в новом фильме Роланда Эммериха

Команда «Битвы за Мидуэй» Роланда Эммериха
пополнилась на девять актёров. К военной ленте присоединились Аарон Экхарт
, Деннис Куэйд
, Таданобу Асано
, Дзюн Кунимура
, Эд Скрейн
, Ник Джонас
, Киан Джонсон
, Люк Клеинтенк
и Эцуши Тойокава
, сообщает Deadline
.
В будущей картине, основанной на реальных событиях, также сыграют Мэнди Мур
, Люк Эванс
, Патрик Уилсон
и Вуди Харрельсон
. Последний сыграет адмирала Честера Нимица, Эванс перевоплотится в командира Уэйда Маккласки, который сыграл ключевую роль в сражении, а Уилсон предстанет в образе контр-адмирала ВМС США Эдвина Лэйтона.
Дата премьеры пока не опубликована, съёмки запланированы на следующий месяц.
Битва за тихоокеанские острова Мидуэй состоялась в июне 1942 года. Победа американского флота над японским соперником стала повторной точкой в войне на Тихом океане.
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