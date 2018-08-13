Шестой фестиваль «Движение» впервые проведёт конкурс сериалов

Организаторы фестиваля «Движение» в этом году приняли решение сделать конкурсной программу телесериалов, победителя в ней будут выбирать зрители.
Согласно пресс-службе смотра, для участия в конкурсе «Движение. Навстречу»
принимаются пилоты игровых телевизионных проектов и премьерные многосерийные телевизионные фильмы, произведённые в 2017 и 2018 годах.
Приём заявок на участие во всех конкурсных программах 6-го Национального кинофестиваля дебютов «Движение»
завершается 13 августа
. Для того, чтобы попасть в конкурсы полнометражного, короткометражного и документального кино, требуются фильмы, созданные в 2017 и 2018 годах, не принимавшие участия в других отечественных кинофестивалях и не имевших публичных показов. Подать заявку можно на официальном сайте www.dvijenie.org
.
Кинофестиваль поддерживают Министерство культуры Российской Федерации и правительство Омской области. В этом году он пройдёт в Омске с 26
по 30 сентября
.
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