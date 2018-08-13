Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Шестой фестиваль «Движение» впервые проведёт конкурс сериалов

13 августа
2018 год

Новости кино >>
13 августа 2018
Организаторы фестиваля «Движение» в этом году приняли решение сделать конкурсной программу телесериалов, победителя в ней будут выбирать зрители.

Согласно пресс-службе смотра, для участия в конкурсе «Движение. Навстречу» принимаются пилоты игровых телевизионных проектов и премьерные многосерийные телевизионные фильмы, произведённые в 2017 и 2018 годах.

Шестой фестиваль «Движение» впервые проведёт конкурс сериалов

Приём заявок на участие во всех конкурсных программах 6-го Национального кинофестиваля дебютов «Движение» завершается 13 августа. Для того, чтобы попасть в конкурсы полнометражного, короткометражного и документального кино, требуются фильмы, созданные в 2017 и 2018 годах, не принимавшие участия в других отечественных кинофестивалях и не имевших публичных показов. Подать заявку можно на официальном сайте www.dvijenie.org.

Кинофестиваль поддерживают Министерство культуры Российской Федерации и правительство Омской области. В этом году он пройдёт в Омске с 26 по 30 сентября.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Движение» начинает свою работу
Якутский фильм взял три приза фестиваля «Движение»
Поиск по меткам
Кинофестиваль «Движение»Российские сериалы

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Узденский
12 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Узденский.
Геннадий Иванов
12 августа ушёл из жизни актёр Геннадий Иванов.
Дмитрий Брусникин
9 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Дмитрий Брусникин.
Тамара Дегтярёва
9 августа ушла из жизни актриса Тамара Дегтярёва.

День рождения >>

Лидия Арефьева
Юрий Батурин
Владимир Вдовиченков
Олеся Жураковская
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Илья Шакунов
Мориц Блайбтрой
Кшиштоф Кольбергер
Марселлу Новаес
Джин Рэймонд
Джон Слэттери
Кася Смутняк
Реджис Туми
все родившиеся 13 августа >>

Афиша кино >>

Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
Аксель
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2018
Мамма Миа 2
мелодрама, музыкальный фильм
США, 2018
Моё поколение
исторический фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2017
Опасное задание
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Слендермен
фильм ужасов
США, 2018
Мег: Монстр глубины
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Зло
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Бергман
биография
Норвегия, Швеция, 2018
В поисках йети
комедия, приключения
Канада, 2017
Маленький большой герой
детский фильм, приключения
Гонконг, Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью