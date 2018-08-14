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Disney приступил к съемкам приключенческого фильма «Мулан»

14 августа
2018 год

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14 августа 2018
Стартовали съемки приключенческого фильма Disney «Мулан», режиссерское кресло которого заняла Ники Каро.

Главную роль в картине исполнит Лю Ифэй. В ленте, съемки которой пройдут в Китае и Новой Зеландии, также сыграют Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ан, Уткарш Амбудкар, Рон Юань, Ци Ма, Розалинд Чао и другие.

Disney приступил к съемкам приключенческого фильма «Мулан»
фото: Disney Channel

Сценарий, основанный на китайской народной балладе «Песнь о Мулань», подготовили Рик Джаффа и Аманда Сильвер при участии Элизабет Мартин и Лорен Хайнек.

Лента не станет первой экранизацией легендарной истории: в 1998 году состоялась премьера мультфильма Disney «Мулан», который был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

По сюжету старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан – энергичная и решительная девушка. Когда император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная о том, что ей предстоит прославиться и стать одним из самых величайших воинов в истории Китая.

История бесстрашной молодой девушки выйдет в мировой прокат в марте 2020 года.
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