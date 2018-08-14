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Марк Хэмилл станет рыцарем крестовых походов

14 августа
2018 год

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14 августа 2018
Марк Хэмилл присоединился к актерскому составу второго сезона сериала канала History «Падение ордена». Об этом сообщает издание Deadline.

Актеру предстоит исполнить роль ветерана крестовых походов. После возвращения из 10-летнего плена его герой становится тренером молодых рыцарей ордена тамплиеров.

Марк Хэмилл станет рыцарем крестовых походов
фото: History channel

В новых эпизодах также появятся Том Форбс – в роли принца Луи и Женевьева Гонт, которая сыграет дочь Филиппа IV Изабеллу. Аарон Хелбинг выступит исполнительным продюсером картины.

Первый сезон сериала, главную роль в котором исполнил Том Каллен, вышел на экраны в декабре 2017 года.

В центре сюжета – поиски Священного Грааля. Предводитель тамплиеров сэр Лэндри отправляется за драгоценной реликвией, чтобы помешать уничтожению ордена, судьба которого зависит от того, будет ли найден Кубок Христа.
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