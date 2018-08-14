Марк Хэмилл станет рыцарем крестовых походов

Актеру предстоит исполнить роль ветерана крестовых походов. После возвращения из 10-летнего плена его герой становится тренером молодых рыцарей ордена тамплиеров.
фото: History channel
В новых эпизодах также появятся Том Форбс – в роли принца Луи и Женевьева Гонт, которая сыграет дочь Филиппа IV Изабеллу. Аарон Хелбинг выступит исполнительным продюсером картины.
Первый сезон сериала, главную роль в котором исполнил Том Каллен, вышел на экраны в декабре 2017 года.
В центре сюжета – поиски Священного Грааля. Предводитель тамплиеров сэр Лэндри отправляется за драгоценной реликвией, чтобы помешать уничтожению ордена, судьба которого зависит от того, будет ли найден Кубок Христа.
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