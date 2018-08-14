Бенисио Дель Торо сыграет главного героя в новой драме Оливера Стоуна

Сценарий драмы, действие которой развернется в Нью-Йорке и охватит сразу три поколения, подготовил сам Стоун. В центре сюжета – Джек, родители которого развелись, еще когда он был ребенком. Теперь герой повторяет их ошибки уже в своей собственной семье. Чувствуя себя в ловушке, он отправляется в путешествие, чтобы найти себя, но в результате ситуация только усугубляется. Однажды Джек встречает женщину, чья жизнь противоположна его собственной, и тогда его путешествие начинается заново.
Приступить к съемкам картины планируется следующей весной. Продюсерами проекта выступают Росс Кац и Фернандо Суличин.
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