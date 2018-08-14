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Режиссер «Пиратов Карибского моря» экранизирует комикс «Блюз старого города»

14 августа
2018 год

Новости кино >>
14 августа 2018
Гор Вербински занял режиссерское кресло экранизации комикса Яниса Милонояниса «Блюз старого города» (Old City Blues). Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Режиссер «Пиратов Карибского моря» экранизирует комикс «Блюз старого города»
фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Одноименный сериал, главная роль в котором досталась Керри Вашингтон, готовится по заказу стрим-сервиса Hulu. Над адаптацией текста для проекта, в котором актриса также выступит в качестве исполнительного продюсера, работают Араш Амель и Элисон Дэвис.

Комикс был опубликован в 2011 году. Действие в нем развивается в конце 40-х годов XXI века: на руинах бывшей Греции теперь расположились высокотехнологичные Новые Афины, на улицах которых царит преступность. Поддерживать порядок в городе пытаются сотрудники «Особой полиции», судьба которой оказывается под вопросом после убийства главы корпорации «Хайаши».
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