Режиссер «Пиратов Карибского моря» экранизирует комикс «Блюз старого города»

Одноименный сериал, главная роль в котором досталась Керри Вашингтон, готовится по заказу стрим-сервиса Hulu. Над адаптацией текста для проекта, в котором актриса также выступит в качестве исполнительного продюсера, работают Араш Амель и Элисон Дэвис.
Комикс был опубликован в 2011 году. Действие в нем развивается в конце 40-х годов XXI века: на руинах бывшей Греции теперь расположились высокотехнологичные Новые Афины, на улицах которых царит преступность. Поддерживать порядок в городе пытаются сотрудники «Особой полиции», судьба которой оказывается под вопросом после убийства главы корпорации «Хайаши».
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