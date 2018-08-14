Вадим Верещагин занял пост генерального директора «Централ Партнершип»

Новым генеральным директором кинокомпании «Централ Партнершип
» назначен Вадим Верещагин
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«На посту генерального директора Вадим Верещагин будет отвечать за дальнейшее развитие компании, укрепление ее позиций на рынке кинопроката, дистрибуцию библиотеки контента и расширение международной экспансии российского кино
», – сообщает холдинг «Газпром-медиа», в состав которого входит компания.
Верещагин назвал свое назначение большой честью и ответственностью. «Впереди множество мощных перспективных проектов, в том числе фильмы собственного производства. Предстоит большая и интересная работа
», – отметил он.
Верещагин работает в киноиндустрии более 15 лет, занимался прокатом фильмов студий Paramount, Universal, Dreamworks в разных кинокомпаниях. Он также принимал участие в создании WDSSPR – совместного предприятия по дистрибуции фильмов студий Walt Disney и Sony Pictures в России.
В «Централ Партнершип» Верещагин пришел в 2008 году и на протяжении 9 лет отвечал за дистрибуцию отечественных фильмов, проектов студии Paramount Pictures и зарубежных независимых картин. С 2017 года он занимал должность первого заместителя генерального директора по кинодистрибуции.
Покинувший пост гендиректора кинокомпании Павел Степанов ранее был назначен советником министра культуры РФ по вопросам кинематографии.
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