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Вадим Верещагин занял пост генерального директора «Централ Партнершип»

14 августа
2018 год

Новости кино >>
14 августа 2018
Новым генеральным директором кинокомпании «Централ Партнершип» назначен Вадим Верещагин.

«На посту генерального директора Вадим Верещагин будет отвечать за дальнейшее развитие компании, укрепление ее позиций на рынке кинопроката, дистрибуцию библиотеки контента и расширение международной экспансии российского кино», – сообщает холдинг «Газпром-медиа», в состав которого входит компания.

Вадим Верещагин занял пост генерального директора «Централ Партнершип»

Верещагин назвал свое назначение большой честью и ответственностью. «Впереди множество мощных перспективных проектов, в том числе фильмы собственного производства. Предстоит большая и интересная работа», – отметил он.

Верещагин работает в киноиндустрии более 15 лет, занимался прокатом фильмов студий Paramount, Universal, Dreamworks в разных кинокомпаниях. Он также принимал участие в создании WDSSPR – совместного предприятия по дистрибуции фильмов студий Walt Disney и Sony Pictures в России.

В «Централ Партнершип» Верещагин пришел в 2008 году и на протяжении 9 лет отвечал за дистрибуцию отечественных фильмов, проектов студии Paramount Pictures и зарубежных независимых картин. С 2017 года он занимал должность первого заместителя генерального директора по кинодистрибуции.

Покинувший пост гендиректора кинокомпании Павел Степанов ранее был назначен советником министра культуры РФ по вопросам кинематографии.
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