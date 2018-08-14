Вадим Верещагин занял пост генерального директора «Централ Партнершип»

Новым генеральным директором кинокомпании «» назначен», – сообщает холдинг «Газпром-медиа», в состав которого входит компания.Верещагин назвал свое назначение большой честью и ответственностью. «», – отметил он.Верещагин работает в киноиндустрии более 15 лет, занимался прокатом фильмов студий Paramount, Universal, Dreamworks в разных кинокомпаниях. Он также принимал участие в создании WDSSPR – совместного предприятия по дистрибуции фильмов студий Walt Disney и Sony Pictures в России.В «Централ Партнершип» Верещагин пришел в 2008 году и на протяжении 9 лет отвечал за дистрибуцию отечественных фильмов, проектов студии Paramount Pictures и зарубежных независимых картин. С 2017 года он занимал должность первого заместителя генерального директора по кинодистрибуции.Покинувший пост гендиректора кинокомпании Павел Степанов ранее был назначен советником министра культуры РФ по вопросам кинематографии.