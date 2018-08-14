«Завод» Юрия Быкова попал в программу Международного кинофестиваля в Торонто

Премьера «Завода
» Юрия Быкова
состоится в рамках Международного кинофестиваля в Торонто
. Лента будет представлена в категории «Современное мировое кино
» (Contemporary World Cinema).
Кроме того, в данной программе покажут лауреата «Кинотавра» — картину Натальи Мещаниновой
«Сердце мира
». В целом в категории представлено еще 39 лент, среди которых «Донбасс
» Сергея Лозницы
, «Черная книга» Валерии Сармьенто, «Последняя сделка» Клауса Хярё, «Работница» Михаль Авиад
и другие. С полной программой можно ознакомиться на сайте
смотра.
43-й Международный кинофестиваль в Торонто пройдет с 6 по 16 сентября. Смотр, впервые организованный в 1976 году, теперь является одним из крупнейших. Особенностью фестиваля считается отсутствие формального жюри: главная награда – Приз зрительских симпатий – присуждается по результатам зрительского голосования.
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