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Скончался Эдуард Успенский

14 августа
2018 год

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14 августа 2018
Писатель, автор «Крокодила Гены и его друзей», «Трое из Простоквашино» и других известных анимационных историй Эдуард Успенский скончался на 81-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на дочь писателя.

Скончался Эдуард Успенский

Эдуард Успенский родился в 1937 году в Егорьевске, окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер», но известности добился вовсе не в этой профессии, а в мультипликации и детской литературе. Именно он придумал знаменитых «Крокодила Гену и его друзей» и героев Простоквашино, а также изложил в своих детских книжках всем известные народные «страшилки». Кроме того Успенский был одним из создателей программ «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка» и «В нашу гавань заходили корабли».
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