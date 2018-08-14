Скончался Эдуард Успенский

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«Завод» Юрия Быкова попал в программу Международного кинофестиваля в Торонто

14 августа

Вадим Верещагин занял пост генерального директора «Централ Партнершип»

Он сменил на должности Павла Степанова, который стал советником главы Минкультуры РФ.