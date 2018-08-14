Скончался Эдуард Успенский

Писатель, автор «Крокодила Гены и его друзей
», «Трое из Простоквашино
» и других известных анимационных историй Эдуард Успенский
скончался на 81-м году жизни, сообщает ТАСС
со ссылкой на дочь писателя.
Эдуард Успенский родился в 1937 году в Егорьевске, окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер», но известности добился вовсе не в этой профессии, а в мультипликации и детской литературе. Именно он придумал знаменитых «Крокодила Гену и его друзей» и героев Простоквашино, а также изложил в своих детских книжках всем известные народные «страшилки». Кроме того Успенский был одним из создателей программ «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка» и «В нашу гавань заходили корабли».
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