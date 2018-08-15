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Семён Слепаков стал сценаристом комедийного сериала «Домашний арест»

15 августа
2018 год

Новости кино >>
15 августа 2018
16 августа на официальном YouTube-канале Семена Слепакова пройдет презентация нового комедийного сериала «Домашний арест».

Автором ленты, режиссерское кресло которой занял Петр Буслов, выступил Слепаков. Главную роль в проекте исполняет Павел Деревянко.

Семён Слепаков стал сценаристом комедийного сериала «Домашний арест»

В дискуссии о картине примут участие актеры сериала Александр Робак, Светлана Ходченкова, Марина Александрова, Олеся Судзиловская и Яна Кошкина. В ходе 2-часовой онлайн-трансляции пользователям также представят первый эпизод проекта.

Увидеть сериал смогут только подписчики новой платформы ТНТ-Premier, на канале ТНТ картина транслироваться не будет.

Сюжет нового проекта на злобу дня: мэр небольшого города попался на взятке и в качестве меры пресечения ему назначен домашний арест по месту прописки. Чтобы казаться ближе к народу, скромный чиновник прописан не в своем особняке, а в коммуналке, в которой когда-то родился и вырос. Так он попадает в ад своей старой квартиры, где оказывается во власти простых обитателей коммуналки.
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персоны
Марина АлександроваПётр БусловПавел ДеревянкоЯна КошкинаАлександр РобакСемён СлепаковОлеся СудзиловскаяСветлана Ходченкова
фильмы
Домашний арест

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