Семён Слепаков стал сценаристом комедийного сериала «Домашний арест»

16 августа на официальном YouTube
-канале Семена Слепакова
пройдет презентация нового комедийного сериала «Домашний арест
».
Автором ленты, режиссерское кресло которой занял Петр Буслов
, выступил Слепаков. Главную роль в проекте исполняет Павел Деревянко
.
В дискуссии о картине примут участие актеры сериала Александр Робак
, Светлана Ходченкова
, Марина Александрова
, Олеся Судзиловская
и Яна Кошкина
. В ходе 2-часовой онлайн-трансляции пользователям также представят первый эпизод проекта.
Увидеть сериал смогут только подписчики новой платформы ТНТ-Premier
, на канале ТНТ картина транслироваться не будет.
Сюжет нового проекта на злобу дня: мэр небольшого города попался на взятке и в качестве меры пресечения ему назначен домашний арест по месту прописки. Чтобы казаться ближе к народу, скромный чиновник прописан не в своем особняке, а в коммуналке, в которой когда-то родился и вырос. Так он попадает в ад своей старой квартиры, где оказывается во власти простых обитателей коммуналки.
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