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Европейская киноакадемия призвала президента РФ помиловать Олега Сенцова

15 августа
2018 год

Новости кино >>
15 августа 2018
Европейская киноакадемия призвала президента РФ Владимира Путина проявить милосердие и освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Соответствующее заявление опубликовано на сайте академии.

«Три месяца протестов международного культурного сообщества против обращения с Олегом Сенцовым прошли безрезультатно, – говорится в документе. – Господин президент, будьте милосердны, освободите Олега Сенцова».

Европейская киноакадемия призвала президента РФ помиловать Олега Сенцова
фото: AP/ТАСС

В академии напомнили, что режиссер голодает уже больше 90 дней, и предложили объявить 14 августа Днем Олега Сенцова.

25 августа 2015 года Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Предположительно, режиссер участвовал в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая 2018 года Сенцов проводит голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ «по политическим мотивам». Родственники режиссера не раз заявляли о серьезном ухудшении состояния его здоровья.
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персоны
Олег Сенцов

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№ 3
Зажигалочка (Лучший город Земли)   15.08.2018 - 15:19
Если не доказана вина - освободить. Если доказана - пусть голодает, пусть не голодает, это его право и его выбор. При чём тут милосердие Путина? читать далее>>
№ 2
рыжий кот рыжий кот   15.08.2018 - 14:36
Простите, сколько дней? 90? А столько можно прожить без пищи? читать далее>>
№ 1
группа поддержки   15.08.2018 - 13:09
Тримайся,Олеже! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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