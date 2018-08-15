Европейская киноакадемия призвала президента РФ помиловать Олега Сенцова

Европейская киноакадемия призвала президента РФ Владимира Путина проявить милосердие и освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Соответствующее заявление опубликовано на сайте академии.
«Три месяца протестов международного культурного сообщества против обращения с Олегом Сенцовым прошли безрезультатно, – говорится в документе. – Господин президент, будьте милосердны, освободите Олега Сенцова».
фото: AP/ТАСС
В академии напомнили, что режиссер голодает уже больше 90 дней, и предложили объявить 14 августа Днем Олега Сенцова.
25 августа 2015 года Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Предположительно, режиссер участвовал в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая 2018 года Сенцов проводит голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ «по политическим мотивам». Родственники режиссера не раз заявляли о серьезном ухудшении состояния его здоровья.
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