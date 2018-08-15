Комедия «Как я стал русским» выйдет в прокат 27 сентября

27 сентября состоится премьера международной комедии «Как я стал русским
» о том, как иностранцу завоевать сердце русской девушки.
Генеральными продюсерами ленты, снятой по мотивам одноименного сериала
СТС о жизни американского журналиста в России, выступили Георгий Шабанов
, Резо Гигинеишвили
и Фан Цяньли
.
«Мы поняли, что к этой теме есть интерес в Китае и других зарубежных странах, и начали активную работу над этим замыслом с нашими китайскими коллегами. Чему в итоге были очень рады, так как сюжет знакомства с родителями априори весьма забавный, тем более, когда история о межнациональной паре. Нашей целью было в ироничной форме подчеркнуть определенные моменты. И, конечно, продемонстрировать остроумный взгляд на нашу родину глазами иностранца
», – поделился Шабанов.
Одну из главных ролей в ленте исполняет восходящая китайская звезда Дун Чан
. С российской стороны к актерскому составу присоединились Виталий Хаев
, Елизавета Кононова
, Грант Тохатян
, Сергей Чирков
, Наталья Суркова
, Вадим
и Дмитрий Смирновы
.
Съемки проекта, режиссерское кресло которого разделили Акаки Сахелашвили
и Ся Хао
, прошли зимой 2018 года в России и Китае.
«На площадке было забавно наблюдать как продюсер нашей кинокомпании «Небо», абхаз по национальности, Семен Капш и наш режиссер-грузин Акаки Сахелашвили вдвоем объясняли китайскому артисту как правильно произносить те или иные слова на русском языке. Акаки объяснял с кутаисским акцентом, Семен – с гагринским, а между ними стоял растерявшийся Дун Чан, в эти мгновения совсем не понимавший – как же стать русским
», – со смехом вспоминает съемочный процесс Гигинеишвили.
По сюжету нового фильма китайский парень Пен отправляется в Москву за своей любовью Ирой, даже не подозревая, с какими трудностями ему придется столкнуться в России. Отец девушки не готов отдать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай есть свой план по избавлению от заграничного ухажера. Однако отцу невесты и жениху придется научиться понимать и уважать друг друга, чтобы сохранить рядом с собой девушку, которую оба любят больше всего на свете.
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