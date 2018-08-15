Подполковник Шелест пытается наладить личную жизнь

«В новом сезоне мой герой отомстил за свою жену, и в этом смысле, успокоился, стал более улыбчивым, но по отношению к работе и преступному миру – стал более злым. К тому же, в новом сезоне в отделе появится новый человек, будут кадровые изменения. В этом сезоне будет интрига и подозрения в предательстве. Появится ещё одна любовная история, а вообще, в этом сезоне любви будет больше. Да и проблемы, которые решает Шелест, куда более глобальны и масштабны, нежели в первом сезоне», – рассказал Зайцев.
По сюжету Павел Шелест продолжает работу в ярославском уголовном розыске. В новом сезоне он пытается построить стабильные отношения с Алиной Большовой, вдовой главы преступной группировки. После потери мужа героиня получает в наследство огромное состояние, но вместе с тем становится мишенью для охотников за сбережениями Большова. Теперь Шелесту предстоит сразиться с оставшимися без присмотра бандитами и придумать, как сохранить жизнь своей возлюбленной.
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