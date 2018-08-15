Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Подполковник Шелест пытается наладить личную жизнь

15 августа
2018 год

Новости кино >>
15 августа 2018
20 августа на телеканале НТВ состоится премьера нового сезона детектива о главе отдела по раскрытию особо опасных преступлений «Шелест. Большой передел».

Главные роли в проекте исполняют Владимир Зайцев, Сергей Чирков и Елена Корикова. Над сценарием работала Марина Покровская, режиссером выступил Дмитрий Коробкин.

Подполковник Шелест пытается наладить личную жизнь
фото: PR-НТВ

«В новом сезоне мой герой отомстил за свою жену, и в этом смысле, успокоился, стал более улыбчивым, но по отношению к работе и преступному миру – стал более злым. К тому же, в новом сезоне в отделе появится новый человек, будут кадровые изменения. В этом сезоне будет интрига и подозрения в предательстве. Появится ещё одна любовная история, а вообще, в этом сезоне любви будет больше. Да и проблемы, которые решает Шелест, куда более глобальны и масштабны, нежели в первом сезоне», – рассказал Зайцев.

По сюжету Павел Шелест продолжает работу в ярославском уголовном розыске. В новом сезоне он пытается построить стабильные отношения с Алиной Большовой, вдовой главы преступной группировки. После потери мужа героиня получает в наследство огромное состояние, но вместе с тем становится мишенью для охотников за сбережениями Большова. Теперь Шелесту предстоит сразиться с оставшимися без присмотра бандитами и придумать, как сохранить жизнь своей возлюбленной.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Владимир ЗайцевЕлена КориковаДмитрий КоробкинМарина ПокровскаяСергей Чирков
фильмы
Шелест. Большой передел

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Эдуард Успенский
14 августа ушёл из жизни писатель, сценарист Эдуард Успенский.
Валентина Левко
14 августа ушла из жизни оперная певица Валентина Левко.
Николай Кириченко
14 августа ушёл из жизни актёр Николай Кириченко.
Анатолий Узденский
12 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Узденский.
Геннадий Иванов
12 августа ушёл из жизни актёр Геннадий Иванов.

День рождения >>

Екатерина Васильева
Алексей Весёлкин (младший)
Галина Гудова
Валерия Заклунная
Александр Константинов
Андрей Некрасов (II)
Михаил Филиппов
Людмила Хитяева
Ян Цапник
Бен Аффлек
Барбара Буше
Энджела Бэссетт
Женевьева Казиль
Дженнифер Лоуренс
Дебра Мессинг
Наташа Хенстридж
все родившиеся 15 августа >>

Афиша кино >>

Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
Аксель
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2018
Мамма Миа 2
мелодрама, музыкальный фильм
США, 2018
Моё поколение
исторический фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2017
Опасное задание
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Слендермен
фильм ужасов
США, 2018
Мег: Монстр глубины
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Зло
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Шпион, который меня кинул
боевик, комедия
США, 2018
Бергман
биография
Норвегия, Швеция, 2018
В поисках йети
комедия, приключения
Канада, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью