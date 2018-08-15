Подполковник Шелест пытается наладить личную жизнь

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Фонд кино поддержит в прокате «Братство» Павла Лунгина и «Временные трудности» Михаила Расходникова

15 августа

Комедия «Как я стал русским» выйдет в прокат 27 сентября

История о том, как парень из Китая отправляется в Москву за невестой, а покорять приходится ее отца.