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«Молодежка» отправляется в Китай

15 августа
2018 год

Новости кино >>
15 августа 2018
Китайский медиахолдинг Huace Film&TV приобрел права на показ сериала «Молодежка» сроком на 6 лет.

«Уверен, что «Молодежка» придется по душе китайским зрителям и мы продолжим плотное сотрудничество с местным рынком по продаже прав на другие проекты «СТС Медиа», – заявил гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

«Молодежка» отправляется в Китай

В рамках соглашения китайский холдинг теперь обладает правами как на эфирный показ, так на дистрибуцию сериала в цифровой среде.

«Молодежка» получила целый ряд профессиональных наград, в числе которых ТЭФИ, премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения и другие.

Сериал – это история успеха хоккейного клуба «Медведи». В последнем сезоне под руководством сурового тренера Сергея Макеева из проходной команды МХЛ клуб становится лидером турнирной таблицы. После череды сложнейших побед и тяжёлых поражений повзрослевшие хоккеисты попадают в Высшую хоккейную лигу. Ребята вступают на взрослый путь в составе «Бурых Медведей», где их встречают не только заманчивые перспективы, но и жёсткий приём «старичков».
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