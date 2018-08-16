В кинотеатре «Октябрь» за месяц до проката покажут «Сердце мира»

Картина Мещаниновой рассказывает о молодом ветеринаре Егоре (Степан Девонин, отмеченный в Сочи наградой за лучшую мужскую роль), который работает на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки — это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.
После показа о «Сердце мира» поговорят кинокритик Антон Долин, режиссер Наталия Мещанинова и актер Степан Девонин. В российский прокат фильм выйдет 27 сентября.
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