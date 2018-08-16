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Риналь Мухаметов поделился секретом своего успеха

16 августа
2018 год

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16 августа 2018
Кино-театр.ру представляет новый видеоролик к фильму Михаила Расходникова «Временные трудности». В нём главный герой в исполнении Риналя Мухаметова рассказывает о том, что ему пришлось преодолеть прежде, чем он стал главным бизнес-консультантом страны. Молодой человек добавляет, что теперь обычные человеческие проблемы для него вообще не существуют.



По сюжету отец Саши Ковалёва выбрал, как ему казалось, единственно действенный способ поставить больного сына на ноги - относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности». Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе — издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого.

Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис — у вас временные трудности» — говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр. Но однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.

Помимо Мухаметова роли в картине сыграли Иван Охлобыстин, Виктория Соловьёва, Ян Цапник, Илья Рязанов, Ирина Пегова, Ирина Маликова, Николай Ковбас и другие.

В российском прокате «Временные трудности» начнутся 13 сентября.
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Риналь Мухаметов поделился секретом своего успеха фотографии
Риналь Мухаметов поделился секретом своего успеха фотографии
Риналь Мухаметов поделился секретом своего успеха фотографии
Риналь Мухаметов поделился секретом своего успеха фотографии
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