Мировая премьера нового фильма Кирилла Плетнева состоится в Монреале

Мировая премьера нового фильма Кирилла Плетнева «Без меня» состоится в программе Focus on World Cinema 42-го Монреальского международного кинофестиваля, который пройдет с 23 августа по 3 сентября 2018 года в Канаде.
фото: Кадр из фильма "Без меня"
«Я счастлив, что премьера моего фильма пройдет в стране, которая известна своими свободными взглядами на кино, где любят и ценят разные жанры. Рад, что мелодраму «Без меня» отборщики фестиваля включили в конкурсную программу. Это своего рода эксперимент и я рад, что первый международный показ картины будет проходить в стране, приветствующей эксперименты», – цитирует слова режиссера пресс-служба компании «Марс Медиа», которая занималась производством картины.
Фильм «Без меня» рассказывает о двух девушках, любивших одного мужчину. После его смерти они обе получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.
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