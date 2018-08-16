Милош Бикович станет жертвой эксперимента Ивана Охлобыстина

Актеры Милош Бикович и Иван Охлобыстин приступили к съемкам в комедии «Холоп», производством которой занимаются компании Yellow, Black and White Films и МЕМ-CINEMA при участии телеканала «Супер».
фото: Съемки фильма "Холоп"/компания Yellow, black and white
По сюжету картины, молодой мажор Гриша (Бикович) заигрался в красивую жизнь и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры и вместе со своим другом-психологом (Охлобыстин) он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. На самом деле, над ним проводится изощрённый психологический эксперимент – избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы. Его окружают актёры, чья цель – изменить его жизнь и личность. За каждым его движением пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.
«Хоть мой герой и мажор, но в нём есть частичка добра, которая на протяжении фильма будет развиваться. У нас уникальная история, интересный сценарий и очень яркие персонажи. Когда продюсеры компании Yellow, Black and White предложили мне эту роль, я понял, что от этого фильма «нельзя» отказываться, так как мы уже работали вместе, и я знаю, что они ошибаются редко», – цитирует пресс-служба компании Yellow, Black and White слова Милоша Биковича.
фото: Съемки фильма "Холоп"/компания Yellow, black and white
«Особое внимание мы уделили локациям проекта, так как они должны полностью соответствовать эпохе ХIХ века. Мы построили огромную декорацию в Псковской области, объездили много музеев русского зодчества и нашли, на наш взгляд, самый яркий и интересный вариант», – отмечает режиссер.
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