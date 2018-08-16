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Милош Бикович станет жертвой эксперимента Ивана Охлобыстина

16 августа
2018 год

Новости кино >>
16 августа 2018
Актеры Милош Бикович и Иван Охлобыстин приступили к съемкам в комедии «Холоп», производством которой занимаются компании Yellow, Black and White Films и МЕМ-CINEMA при участии телеканала «Супер».

Милош Бикович станет жертвой эксперимента Ивана Охлобыстина
фото: Съемки фильма "Холоп"/компания Yellow, black and white

По сюжету картины, молодой мажор Гриша (Бикович) заигрался в красивую жизнь и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры и вместе со своим другом-психологом (Охлобыстин) он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. На самом деле, над ним проводится изощрённый психологический эксперимент – избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы. Его окружают актёры, чья цель – изменить его жизнь и личность. За каждым его движением пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.

«Хоть мой герой и мажор, но в нём есть частичка добра, которая на протяжении фильма будет развиваться. У нас уникальная история, интересный сценарий и очень яркие персонажи. Когда продюсеры компании Yellow, Black and White предложили мне эту роль, я понял, что от этого фильма «нельзя» отказываться, так как мы уже работали вместе, и я знаю, что они ошибаются редко», – цитирует пресс-служба компании Yellow, Black and White слова Милоша Биковича.

Милош Бикович станет жертвой эксперимента Ивана Охлобыстина
фото: Съемки фильма "Холоп"/компания Yellow, black and white

Помимо Биковича и Охлобыстина в фильме также сыграют Александра Бортич, Мария Миронова, Александр Самойленко, Ольга Дибцева и другие. Режиссером комедии выступит снимавший «Салют-7» Клим Шипенко. По его словам, «Холоп» – это «динамичная комедия, в которой, в отличие от многих других, действительно есть хай-концепт».

«Особое внимание мы уделили локациям проекта, так как они должны полностью соответствовать эпохе ХIХ века. Мы построили огромную декорацию в Псковской области, объездили много музеев русского зодчества и нашли, на наш взгляд, самый яркий и интересный вариант», – отмечает режиссер.

Прокат ленты запланирован на 2019 год.
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Милош БиковичАлександра БортичОльга ДибцеваМария Миронова (II)Иван ОхлобыстинАлександр СамойленкоКлим Шипенко
фильмы
Проект «Холоп»

фотографии >>
Милош Бикович станет жертвой эксперимента Ивана Охлобыстина фотографии
Милош Бикович станет жертвой эксперимента Ивана Охлобыстина фотографии
Милош Бикович станет жертвой эксперимента Ивана Охлобыстина фотографии
Милош Бикович станет жертвой эксперимента Ивана Охлобыстина фотографии
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