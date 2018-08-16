Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эльвира Болгова и Дмитрий Ульянов стали «Первыми встречными»

16 августа
2018 год

Новости кино >>
16 августа 2018
Тимур Кабулов приступил к съёмкам сериала для Первого канала «Первые встречные», сообщает пресс-служба кинокомпании «Амедиа Продакшн», ответственной вместе с «Марс Медиа» за производство восьмисерийной мелодрамы. Главные роли исполняют Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов, Елена Коренева и Денис Бургазлиев. Оператором-постановщиком выступает Эдуард Мельников, сценарий написали Алексей Безенков и Ольга Нагдасева.

По сюжету бывший оперативник Вадим Тарасов (Ульянов) возвращается в родной город с намерением начать новую жизнь. Сотрудница центра занятости Вероника (Болгова) неожиданно пробуждает в Вадиме профессиональный интерес. Он уверен, что закрытая, потухшая женщина скрывает от всех какую-то тайну. Вадим начинает собственное расследование. В результате его вмешательства в беду попадает близкий человек Вероники. Но Вадим уже не может отступить – он должен спасти Веронику и всех, кто ей дорог.

Эльвира Болгова и Дмитрий Ульянов стали «Первыми встречными»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Амедиа Продакшн»

«Проект заинтересовал сильной историей, – делится Эльвира Болгова. – После беседы с режиссёром у меня сложился образ героини, я поняла, что её слова – это не совсем её мысли и характер, тут всё гораздо глубже. И это всегда мне как актрисе интересно. Ещё мне импонируют приёмы, которыми решили воспользоваться художники: особенного грима и других ухищрений не будет, но фасоны и цвета одежды для героини мы подобрали с особым, как нам кажется, смыслом. Решение нашли в глубоких, немного мрачных тонах. Это вызывает сопереживание. Несмотря на наличие черного цвета в гардеробе, коллеги смогли сохранить мою привлекательность, я не чувствую себя в этом образе некрасивой или необаятельной».

«Мне крайне понравился подход к работе нашего режиссера Тимура Кабулова: как он относится к материалу, к артистам. Это для меня важно. Мы не стремимся максимально реалистично передать работу следователя, "Первые встречные" – не заурядный современный детектив, мы романтизируем профессию, наши истоки идут скорее от Конана Дойля. А вообще, главное для нас – это отношения мужчина-женщина, взаимоотношения людей», – рассказал Дмитрий Ульянов.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Алексей БезенковЭльвира БолговаДенис БургазлиевТимур КабуловЕлена КореневаЭдуард МельниковОльга НагдасеваДмитрий Ульянов

фотографии >>
Эльвира Болгова и Дмитрий Ульянов стали «Первыми встречными» фотографии
Эльвира Болгова и Дмитрий Ульянов стали «Первыми встречными» фотографии
Эльвира Болгова и Дмитрий Ульянов стали «Первыми встречными» фотографии
Эльвира Болгова и Дмитрий Ульянов стали «Первыми встречными» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Абросимов
15 августа скончался актёр Владимир Абросимов.
Эдуард Успенский
14 августа ушёл из жизни писатель, сценарист Эдуард Успенский.
Валентина Левко
14 августа ушла из жизни оперная певица Валентина Левко.
Николай Кириченко
14 августа ушёл из жизни актёр Николай Кириченко.
Анатолий Узденский
12 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Узденский.
Геннадий Иванов
12 августа ушёл из жизни актёр Геннадий Иванов.

День рождения >>

Мухаммад Исо Абдулхаиров
Юлия Высоцкая
Рина Гришина
Максим Заусалин
Максим Литовченко
Мирдза Мартинсоне
Автандил Махарадзе
Вячеслав Расцветаев
Руслан Хабиев
Энн Блайт
Кэм Джиганде
Стив Карелл
Мадонна
Джули Ньюмар
Пьер Ришар
Тимоти Хаттон
все родившиеся 16 августа >>

Афиша кино >>

Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
Аксель
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2018
Мамма Миа 2
мелодрама, музыкальный фильм
США, 2018
Моё поколение
исторический фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2017
Опасное задание
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Слендермен
фильм ужасов
США, 2018
Мег: Монстр глубины
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Зло
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Шпион, который меня кинул
боевик, комедия
США, 2018
Бергман
биография
Норвегия, Швеция, 2018
В поисках йети
комедия, приключения
Канада, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью