Эльвира Болгова и Дмитрий Ульянов стали «Первыми встречными»

По сюжету бывший оперативник Вадим Тарасов (Ульянов) возвращается в родной город с намерением начать новую жизнь. Сотрудница центра занятости Вероника (Болгова) неожиданно пробуждает в Вадиме профессиональный интерес. Он уверен, что закрытая, потухшая женщина скрывает от всех какую-то тайну. Вадим начинает собственное расследование. В результате его вмешательства в беду попадает близкий человек Вероники. Но Вадим уже не может отступить – он должен спасти Веронику и всех, кто ей дорог.
фото: Пресс-служба кинокомпании «Амедиа Продакшн»
«Проект заинтересовал сильной историей, – делится Эльвира Болгова. – После беседы с режиссёром у меня сложился образ героини, я поняла, что её слова – это не совсем её мысли и характер, тут всё гораздо глубже. И это всегда мне как актрисе интересно. Ещё мне импонируют приёмы, которыми решили воспользоваться художники: особенного грима и других ухищрений не будет, но фасоны и цвета одежды для героини мы подобрали с особым, как нам кажется, смыслом. Решение нашли в глубоких, немного мрачных тонах. Это вызывает сопереживание. Несмотря на наличие черного цвета в гардеробе, коллеги смогли сохранить мою привлекательность, я не чувствую себя в этом образе некрасивой или необаятельной».
«Мне крайне понравился подход к работе нашего режиссера Тимура Кабулова: как он относится к материалу, к артистам. Это для меня важно. Мы не стремимся максимально реалистично передать работу следователя, "Первые встречные" – не заурядный современный детектив, мы романтизируем профессию, наши истоки идут скорее от Конана Дойля. А вообще, главное для нас – это отношения мужчина-женщина, взаимоотношения людей», – рассказал Дмитрий Ульянов.
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