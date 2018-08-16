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Алексей Красовский приступил к съёмкам «Праздника»

16 августа
2018 год

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16 августа 2018
Создатель «Коллектора» Алексей Красовский приступил к съёмкам своего нового фильма «Праздник» про блокадный Ленинград. Об этом сообщил сам режиссёр на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вчера не разбивая тарелок... превратили обворожительную Катерину Гатальскую в боевую бабушку, которая наведёт в нашем доме порядок... Первый съёмочный день "Праздника", считаем, прошёл удачно. Если бы по пути в Музей кино не чебурахнулся и не повредил ногу, было бы совсем чудесно, теперь буду ходить с тростью как мой Шубин, ужас, превращаюсь в своих персонажей», — поделился со своими читателями Красовский.

Алексей Красовский приступил к съёмкам «Праздника»
фото: planeta.ru

Зрителям расскажут про празднование Нового Года в блокадном Ленинграде. В загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но её у Воскресенских накануне забрали — снаружи наступили тяжёлые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привёл голодную девушку, старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового Года остались считанные минуты, а количество проблем растёт снежным комом.

Команда картины состоит из оператора Сергея Астахова и актёров Яна Цапника, Павла Табакова и Павла Деревянко. Все желающие могут помочь создателям фильма собрать полтора миллиона рублей при помощи Планеты.ру.
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