Фильм «Папа, сдохни» завоевал главный приз фестиваля «Окно в Европу»

В Выборге подвёл итоги XXVI фестиваль российского кино «Окно в Европу»
. Главный приз конкурса игрового кино «Осенние премьеры» завоевала картина Кирилла Соколова «Папа, сдохни»
.
Специальный приз жюри «Осенних премьер» поделили между собой фильмы «У ангела ангина» Оксаны Карас
, «В Кейптаунском порту» Александра Велединского
и «ВМаяковский» Александра Шейна
, получивший также приз Гильдии киноведов и кинокритиков. «Амбивалентность» Антона Бильжо
удостоена диплома конкурса и приза имени Саввы Кулиша «За творческий поиск».
В конкурсе «Копродукция. Окно в мир» победу одержал «Хрусталь» Дарьи Жук
, получивший награду от Гильдии киноведов и кинокритиков. Специальный приз жюри был вручён картинам «Зелёные коты» Андреса Пуустусмаа
и «Ван Гоги» Сергея Ливнева
. Последняя также стала лидером зрительского конкурса «Выборгский счёт», опередив ленты «Гурвинек. Волшебная игра»
и «Облепиховое лето»
. Картина Владимира Ракши «Жизнь раз»
выделена дипломом среди работ, созданных Россией совместно с другими странами.
Главный приз анимационной секции получила «Митина любовь» Светланы Филипповой
, а специальный приз – «Остановка» Нины Бисяриной
. Кроме того, создателям мультфильмов «А как наши космонавты»
и «Суета сует»
вручили дипломы. «Теорию заката» Романа Соколова
отметила призом Гильдия киноведов и кинокритиков. Среди неигровых работ победил «Восточный фронт» Андрея Осипова
. Специального приза удостоена лента Екатерины Мамонтовой «Мне 20»
. Дипломы достались Наталье Назаровой
за фильм «ВоваНина»
, а также Ирине Журавлёвой
, Владиславу Гришину
и оператору Дмитрию Шпиленку
– за картину «Медведи Камчатки. Начало жизни»
. Лента Юлии Бобковой «Статус жертвы»
приглянулась киноведам.
Кроме того, состоялось вручение Приза президента фестиваля картине Сергея Карандашова «Мастерская»
и диплома – «Фаготу» Бориса Гуца
. Полный список лауреатов опубликован на сайте
смотра.
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