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Фильм «Папа, сдохни» завоевал главный приз фестиваля «Окно в Европу»

16 августа
2018 год

Новости кино >>
16 августа 2018
В Выборге подвёл итоги XXVI фестиваль российского кино «Окно в Европу». Главный приз конкурса игрового кино «Осенние премьеры» завоевала картина Кирилла Соколова «Папа, сдохни».

«Папа, сдохни»
фото: oknofest.com

Специальный приз жюри «Осенних премьер» поделили между собой фильмы «У ангела ангина» Оксаны Карас, «В Кейптаунском порту» Александра Велединского и «ВМаяковский» Александра Шейна, получивший также приз Гильдии киноведов и кинокритиков. «Амбивалентность» Антона Бильжо удостоена диплома конкурса и приза имени Саввы Кулиша «За творческий поиск».

В конкурсе «Копродукция. Окно в мир» победу одержал «Хрусталь» Дарьи Жук, получивший награду от Гильдии киноведов и кинокритиков. Специальный приз жюри был вручён картинам «Зелёные коты» Андреса Пуустусмаа и «Ван Гоги» Сергея Ливнева. Последняя также стала лидером зрительского конкурса «Выборгский счёт», опередив ленты «Гурвинек. Волшебная игра» и «Облепиховое лето». Картина Владимира Ракши «Жизнь раз» выделена дипломом среди работ, созданных Россией совместно с другими странами.

«Ван Гоги»
фото: oknofest.com

Главный приз анимационной секции получила «Митина любовь» Светланы Филипповой, а специальный приз – «Остановка» Нины Бисяриной. Кроме того, создателям мультфильмов «А как наши космонавты» и «Суета сует» вручили дипломы. «Теорию заката» Романа Соколова отметила призом Гильдия киноведов и кинокритиков. Среди неигровых работ победил «Восточный фронт» Андрея Осипова. Специального приза удостоена лента Екатерины Мамонтовой «Мне 20». Дипломы достались Наталье Назаровой за фильм «ВоваНина», а также Ирине Журавлёвой, Владиславу Гришину и оператору Дмитрию Шпиленку – за картину «Медведи Камчатки. Начало жизни». Лента Юлии Бобковой «Статус жертвы» приглянулась киноведам.

Кроме того, состоялось вручение Приза президента фестиваля картине Сергея Карандашова «Мастерская» и диплома – «Фаготу» Бориса Гуца. Полный список лауреатов опубликован на сайте смотра.
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фильмы
АмбивалентностьВ Кейптаунском портуВан ГогиВМаяковскийГурвинек и волшебный музейОблепиховое летоПапа, сдохниУ ангела ангина

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