Роберту Де Ниро исполнилось 75 лет

Сегодня, 17 августа
, отмечает своё 75
-летие знаменитый американский актёр, режиссёр и продюсер Роберт Де Ниро
, не нуждающийся в особом представлении.
Роберт Марио Де Ниро-младший
родился 17 августа 1943
года в Нью-Йорке, в семье Роберта де Ниро-старшего
— художника, скульптора и поэта итало-ирландского происхождения, и Вирджинии Адмирал
— тоже художницы. Родители развелись, когда Роберту-младшему было всего два года. Уже в детстве Боб твёрдо решил стать артистом и в десять лет дебютировал на театральной сцене ролью Трусливого Льва в школьном спектакле, основанном на сказке «Удивительный волшебник из страны Оз»
. Учился в Высшей школе музыки, искусства и исполнительского мастерства имени Фьорелло Ла Гуардии в Нью-Йорке, посещал актёрские курсы Стеллы Адлер
и Актёрскую студию Ли Страсберга
.
Кинодебют мастера состоялся в 1963 году — он воплотил образ одного из друзей жениха в «Свадебной вечеринке» Брайана Де Пальмы
, вышедшей на экраны спустя шесть лет из-за банкротства компании-производителя. В 1965-м состоялся его европейский дебют в фильме Марселя Карне «Три комнаты на Манхэттене»
, снятом во Франции. До 1973 года актёр, в основном, играл эпизодические роли, но знакомство с Мартином Скорсезе
, которое переросло в многолетнюю дружбу, открыло ему дорогу к большим ролям, где первой ласточкой стал образ Джонни-боя в «Злых улицах»
.
На счету звезды 115
ролей в кино и на телевидении. Зрителям Де Ниро запомнился, как Вито Корлеоне в молодости («Крёстный отец: Часть вторая»
), Трэвис Бикл («Таксист»
), Альфредо Берлингьери («Двадцатый век»
), Джимми Дойл («Нью-Йорк, Нью-Йорк»
), Михаил Вронский («Охотник на оленей»
), Джейк Ламотта («Бешеный бык»
), Дэвид Ааронсон по прозвищу «Лапша» («Однажды в Америке»
), Руперт Папкин («Король комедии»
), Фрэнк Рафтис («Влюблённые»
), Гарри Таттл («Бразилия»
), Родриго Мендоза («Миссия»
), Аль Капоне («Неприкасаемые»
), Луи Цифер («Сердце Ангела»
), Леонард Лоу («Пробуждение»
), Джимми Конвэй («Славные парни»
), Макс Кейди («Мыс страха»
), Уэйн Добби («Бешеный Пёс и Глори»
), Создание («Франкенштейн Мэри Шелли»
), Сэм Ротштейн («Казино»
), Нил Макколи («Схватка»
), Луис Гара («Джеки Браун»
), капитан Шекспир («Звёздная пыль»
), сенатор Маклолин («Мачете»
), Пэт Солитано-старший («Мой парень — псих»
) и Бернард Мейдофф («Лжец, Великий и Ужасный»
).
В 1993-м Роберт Де Ниро дебютировал в качестве режиссёра, создав «Бронкскую историю»
, основанную на автобиографической пьесе Чезза Палминтери. Спустя 13 лет он снял ещё один фильм — «Ложное искушение»
. В настоящий момент Мартин Скорсезе готовит к выходу гангстерскую драму «Ирландец»
, где компанию Де Ниро вновь составят Аль Пачино
, Джо Пеши
и Харви Кейтель
.
Обладатель более 50 наград, среди которых два «Золотых глобуса» и «Оскара», премии канала MTV и Национального совета кинокритиков США, Золотой лев Венецианского кинофестиваля, Серебряный Медведь Берлинале и Серебряный «Святой Георгий Победоносец» ММКФ за вклад в мировой кинематограф.
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