Равшана Куркова вышла замуж «За первого встречного»

«Начиная работу над сценарием, мы взяли за основу главный вопрос: "Что главное в жизни мужчины?". И этот вопрос у нас проходит через всю картину. А ответ один и он очень прост — семья. Наша история о семейных ценностях. А поскольку мы расширили географию, и действие в картине происходит и в Москве, и в Питере, и на Северном Кавказе, у нас сложилась большая семья, где много разных народов, которые сосуществуют вместе совершенно гармонично, дружно и спокойно. Радуюсь актёрскому созвездию, которое собралось на этом проекте после очень долгого и сложного кастинга. У меня такого длинного кастинга не было ни разу в жизни. Но я думаю, что оно того стоило», — рассказал режиссёр Владимир Балкашинов.
По сюжету дочь богатого бизнесмена Саша Савельева (Куркова) накануне свадьбы застаёт своего жениха Антона (Бурковский) в постели с другой девушкой. Чтобы ему отомстить, Саша на следующий же день выходит замуж за… первого встречного. Первым встречным оказывается бывший одноклассник Сергей (Пашков), тайно влюблённый в Сашу ещё со школы. В том далёком прошлом Серёжа был толстым мальчишкой, над которым Саша, признанная королева класса, насмехалась и издевалась. Но именно из-за её насмешек он стал серьёзно заниматься спортом и со временем стал очень интересным парнем с атлетической фигурой. Саша долгое время не знает, что Сергей не простой водитель, за которого она его приняла. Антон, неверный Сашин жених, всеми правдами и неправдами пытается заслужить прощение Саши, разрушить этот спонтанный брак и стать-таки её официальным мужем. Саша не понимает, кто из этих двоих действительно в неё влюблён, а кто ищет лишь выгодную партию, преследуя свои корыстные интересы. И только большая семья и близкие люди помогают Саше понять, кто есть кто, распутать хитроумную интригу, которую затеяли преступники против их семьи, и наконец, найти свою настоящую любовь.
фото: Пресс-служба сериала
«В последнее время я играю сильных, суровых героинь, с характером и стержнем, боевых подруг, строгих женщин со сложной судьбой. Поэтому я особенно рада, что моя "Сашка" другая — ранимая, беззащитная, интеллигентная, эмоциональная, нежная, женственная, такая классическая девочка во всех смыслах этого слова. И хотя моя героиня порой поступает не всегда логично, мудро и достаточно импульсивно, от этого я её люблю не меньше. Словом, с удовольствием работаю над этой ролью, тем более в такой замечательной команде», — поделилась своими впечатлениями Равшана Куркова.
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