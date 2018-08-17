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Равшана Куркова вышла замуж «За первого встречного»

17 августа
2018 год

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17 августа 2018
Кинокомпания Bubblegum Production по заказу Первого канала приступила к съёмкам нового сериала «За первого встречного» с Равшаной Курковой в главной роли. За сердце красавицы поборются Александр Пашков и Андрей Бурковский, сообщает пресс-служба 12-серийной иронической мелодрамы.

Равшана Куркова вышла замуж «За первого встречного»
фото: Пресс-служба сериала

«Начиная работу над сценарием, мы взяли за основу главный вопрос: "Что главное в жизни мужчины?". И этот вопрос у нас проходит через всю картину. А ответ один и он очень прост — семья. Наша история о семейных ценностях. А поскольку мы расширили географию, и действие в картине происходит и в Москве, и в Питере, и на Северном Кавказе, у нас сложилась большая семья, где много разных народов, которые сосуществуют вместе совершенно гармонично, дружно и спокойно. Радуюсь актёрскому созвездию, которое собралось на этом проекте после очень долгого и сложного кастинга. У меня такого длинного кастинга не было ни разу в жизни. Но я думаю, что оно того стоило», — рассказал режиссёр Владимир Балкашинов.

По сюжету дочь богатого бизнесмена Саша Савельева (Куркова) накануне свадьбы застаёт своего жениха Антона (Бурковский) в постели с другой девушкой. Чтобы ему отомстить, Саша на следующий же день выходит замуж за… первого встречного. Первым встречным оказывается бывший одноклассник Сергей (Пашков), тайно влюблённый в Сашу ещё со школы. В том далёком прошлом Серёжа был толстым мальчишкой, над которым Саша, признанная королева класса, насмехалась и издевалась. Но именно из-за её насмешек он стал серьёзно заниматься спортом и со временем стал очень интересным парнем с атлетической фигурой. Саша долгое время не знает, что Сергей не простой водитель, за которого она его приняла. Антон, неверный Сашин жених, всеми правдами и неправдами пытается заслужить прощение Саши, разрушить этот спонтанный брак и стать-таки её официальным мужем. Саша не понимает, кто из этих двоих действительно в неё влюблён, а кто ищет лишь выгодную партию, преследуя свои корыстные интересы. И только большая семья и близкие люди помогают Саше понять, кто есть кто, распутать хитроумную интригу, которую затеяли преступники против их семьи, и наконец, найти свою настоящую любовь.

Равшана Куркова вышла замуж «За первого встречного»
фото: Пресс-служба сериала

«В последнее время я играю сильных, суровых героинь, с характером и стержнем, боевых подруг, строгих женщин со сложной судьбой. Поэтому я особенно рада, что моя "Сашка" другая — ранимая, беззащитная, интеллигентная, эмоциональная, нежная, женственная, такая классическая девочка во всех смыслах этого слова. И хотя моя героиня порой поступает не всегда логично, мудро и достаточно импульсивно, от этого я её люблю не меньше. Словом, с удовольствием работаю над этой ролью, тем более в такой замечательной команде», — поделилась своими впечатлениями Равшана Куркова.

Компанию вышеназванным составят Игорь Верник, Наталья Ноздрина, Степан Девонин, Георгий Мартиросьян, Ольга Кузьмина, Юлия Франц и другие актёры. Съёмки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Абхазии и завершатся в начале ноября.
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Равшана Куркова вышла замуж «За первого встречного» фотографии
Равшана Куркова вышла замуж «За первого встречного» фотографии
Равшана Куркова вышла замуж «За первого встречного» фотографии
Равшана Куркова вышла замуж «За первого встречного» фотографии
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