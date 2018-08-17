Тесса Томпсон озвучит кокер-спаниеля в киноверсии «Леди и бродяги»

Тесса Томпсон
примет участие в киноверсии диснеевского мультфильма «Леди и бродяга»
. Согласно THR
, именно её голосом заговорит очаровательный кокер-спаниель Леди, а дворнягу Бродягу озвучит Джастин Теру
.
Зрителям вновь поведают историю любви Леди и Бродяги, основанную на рассказе Уорда Грина «Счастливый Дэн, циничный пес»
и идее диснеевского аниматора Джо Гранта
.
Режиссёрское кресло картины, в которой найдётся место игровым эпизодам и компьютерной анимации, займёт Чарли Бин («Лего Фильм: Ниндзяго»
). Сценарий пишет Эндрю Буйяльски
(«Ханна берёт высоту»
). Компанию Томпсон и Теру составят Кирси Клемонс
(владелец Леди), Бенедикт Вонг
(английский бульдог Булл) и Эшли Дженсен
(скотч-терьер Джеки).
Премьеру фильма следует ожидать на стриминговом сервисе Disney, который будет запущен в 2019 году.
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