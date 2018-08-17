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Тесса Томпсон озвучит кокер-спаниеля в киноверсии «Леди и бродяги»

17 августа
2018 год

Новости кино >>
17 августа 2018
Тесса Томпсон примет участие в киноверсии диснеевского мультфильма «Леди и бродяга». Согласно THR, именно её голосом заговорит очаровательный кокер-спаниель Леди, а дворнягу Бродягу озвучит Джастин Теру.


Зрителям вновь поведают историю любви Леди и Бродяги, основанную на рассказе Уорда Грина «Счастливый Дэн, циничный пес» и идее диснеевского аниматора Джо Гранта.

Режиссёрское кресло картины, в которой найдётся место игровым эпизодам и компьютерной анимации, займёт Чарли Бин («Лего Фильм: Ниндзяго»). Сценарий пишет Эндрю Буйяльски («Ханна берёт высоту»). Компанию Томпсон и Теру составят Кирси Клемонс (владелец Леди), Бенедикт Вонг (английский бульдог Булл) и Эшли Дженсен (скотч-терьер Джеки).

Премьеру фильма следует ожидать на стриминговом сервисе Disney, который будет запущен в 2019 году.
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