Гоголь познакомился с нарисованным Бобом

Создатели анимационного онлайн-проекта «Знакомьтесь, Боб» подготовили специальный выпуск мультсериала, приуроченный к премьере мистического триллера «Гоголь. Страшная месть»
, который выходит в российский прокат 30 августа. В этой серии главному герою, доверчивому парню по имени Боб, предстоит столкнуться с ожившими мертвецами, Вием, Чёрным всадником и познакомиться с самим Николаем Васильевичем Гоголем.
«Годзилла против Кинг-Конга... Фредди против Джейсона... Хищник против Чужого... Мы видели много великих кроссоверов в кино, но сейчас пришло время шагнуть ещё дальше и объеденить весёлый, но жестокий мультфильм с всепоглощающим талантом Александра Петрова
, - комментируют создатели мультфильма. - «Боб и Гоголь» стал первым проектом такого уровня для нашей команды, и это был по-настоящему интересный опыт. После такого триумфа остаётся ждать предложений от [удалено в интересах канала ТВ-3]
».
Ранее Гоголь уже становился героем мультфильма: в 2017 году творческое объединение 412 представило ролик, в котором писатель перенёсся в будущее и стал «топить за технический прогресс». Кроме того, Николай Васильевич появлялся на страницах онлайн-комикса в Instagram, созданного молодым художником Егором Голополосовым.
По сюжету фильма две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это. К счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро
, и у него уже есть главный подозреваемый...
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