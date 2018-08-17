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Энтони Маки проследит за «Женщиной в окне»

17 августа
2018 год

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17 августа 2018
Энтони Маки присоединился к команде киноадаптации романа А. Дж. Финна «Женщина в окне». Режиссёром картины выступает Джо Райт, напоминает Variety.

Энтони Маки проследит за «Женщиной в окне»
фото: wsj.com

Картина расскажет о детском психологе Анне Фокс, которая живёт в пригороде Нью-Йорка и страдает от агорафобии. Героиня пытается заполнить пустоту внутри и вокруг алкоголем и старыми фильмами. Более того, страстью Анны стала «слежка» за соседями – образцовой семьей Расселов во главе с Олдманом. Однажды героиня становится свидетельницей жуткого преступления, которое в корне меняет её жизнь.

Фильм будет снят в духе «Девушки в поезде» и «Исчезнувшей», а центральную роль сыграет Эми Адамс. Уайатт Расселл воплотит образ Дэвида – арендатора комнаты в доме главной героини. Также в картине могут появиться Джулианна Мур и Гэри Олдман.

Сценарий экранизации готовит Трэйси Леттс. Продюсерами выступают Скотт Рудин и Эли Буш.
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Американское киноЭкранизация
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