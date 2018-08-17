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Макджи сделает из игры Vampyr сериал

17 августа
2018 год

Новости кино >>
17 августа 2018
Ролевой экшн Vampyr адаптируют для телевидения. Права на перенос игры на малые экраны приобрела студия Fox 21, которая вместе с компанией Wonderland Sound and Vision возьмётся за производство сериала. Об этом сообщает Deadline.

Сценарий и постановку доверили Макджи. Других подробностей о шоу пока нет.



Компьютерную игру Vampyr создала французская студия Dontnod Entertainment, на чьём счету Remember Me и Life is Strange, а вышла она при содействии Focus Home Interactive в начале июня текущего года. Несмотря на противоречивые отзывы критиков и самих игроков, за первый месяц было продано 450 тысяч копий игры.

По сюжету признанный врач Джонатан Рид в 1918 году возвращается домой в Лондон с Первой мировой войны и, по стечению обстоятельств, превращается в вампира. Теперь ему предстоит выбор между человечностью и жаждой крови, а полем боя для него становится британская столица, охваченная чумой.
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Макджи сделает из игры Vampyr сериал фотографии
Макджи сделает из игры Vampyr сериал фотографии
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