Оператор «Белой ленты» Кристиан Бергер определит лауреатов «Послания к человеку»

Председателем международного жюри XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку» станет оператор Михаэля Ханеке
, а также австрийский кинорежиссёр и продюсер Кристиан Бергер
, номинант на «Оскар» за работу над фильмом «Белая лента», обладатель премии Американского общества кинооператоров, кинопремии Германии за выдающееся индивидуальное достижение, премии Национального общества кинокритиков США, премии Нью-Йоркского сообщества кинокритиков и премии Лос-Анджелесской ассоциации кинокритиков. Наиболее известные его работы: «Видео Бенни
», «71 фрагмент хронологии случайностей
», «Пианистка
», «Белая лента
», «Скрытое
».
Как сообщает пресс-служба фестиваля, вместе с Бергером оценивать международный конкурс фестиваля будут польский режиссёр, художественный руководитель кинофестиваля в Кракове Кшиштоф Гират
, ирландский режиссёр Марк Казинс
, немецкий режиссёр и продюсер документального кино Йорг Бундшух
, российский режиссёр анимационного кино Михаил Алдашин
и немецкая актриса Сара Штерн
.
Национальный конкурс на «Послании» будут оценивать режиссёр документального кино Павел Костомаров
, лауреат премии Европейского общества научной фантастики в номинации «Лучший писатель», журналист, писатель и сценарист Анна Старобинец
и российский актёр Александр Кузнецов
.
Всего в конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку» вошло 75 фильмов, в том числе десять мировых премьер, три международные и более 30 премьер российских. В программе есть новые фильмы всемирно известных авторов и участников «Послания» прошлых лет – Корнелиу Порумбою
, Сергея Лозницы
, Ван Бина
, Вита Клусака
, Деймантаса Наркявичюса
, Джона Смита
, Алины Рудницкой
и Сергея Винокурова
, Дениса Клеблеева
, Зоси Родкевич
, Хэ сон Чона
, Светланы Филипповой
, Анастасии Коркия
, Патрика Бреснана
и Ивет Лукас
, а также много режиссёрских дебютов.
В международный конкурс отобрано 43 картины из 24 стран. Из них десять полнометражных документальных фильмов, 11 короткометражных документальных фильмов, девять короткометражных игровых картин и 13 короткометражных анимационных фильмов. В национальный конкурс отобраны 13 документальных фильмов, в том числе шесть дебютов и семь премьер. Подробнее о программе на официальном сайте фестиваля
Фестиваль пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября 2018
года. Помимо конкурса зрителей ждут специальные показы и спецпрограммы, выставки, творческие встречи и мастер-классы. Для студентов и льготных категорий граждан на конкурсные сеансы вход будет свободным.
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