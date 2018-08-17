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Оператор «Белой ленты» Кристиан Бергер определит лауреатов «Послания к человеку»

17 августа
2018 год

Новости кино >>
17 августа 2018
Председателем международного жюри XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку» станет оператор Михаэля Ханеке, а также австрийский кинорежиссёр и продюсер Кристиан Бергер, номинант на «Оскар» за работу над фильмом «Белая лента», обладатель премии Американского общества кинооператоров, кинопремии Германии за выдающееся индивидуальное достижение, премии Национального общества кинокритиков США, премии Нью-Йоркского сообщества кинокритиков и премии Лос-Анджелесской ассоциации кинокритиков. Наиболее известные его работы: «Видео Бенни», «71 фрагмент хронологии случайностей», «Пианистка», «Белая лента», «Скрытое».


Как сообщает пресс-служба фестиваля, вместе с Бергером оценивать международный конкурс фестиваля будут польский режиссёр, художественный руководитель кинофестиваля в Кракове Кшиштоф Гират, ирландский режиссёр Марк Казинс, немецкий режиссёр и продюсер документального кино Йорг Бундшух, российский режиссёр анимационного кино Михаил Алдашин и немецкая актриса Сара Штерн.

Национальный конкурс на «Послании» будут оценивать режиссёр документального кино Павел Костомаров, лауреат премии Европейского общества научной фантастики в номинации «Лучший писатель», журналист, писатель и сценарист Анна Старобинец и российский актёр Александр Кузнецов.

Всего в конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку» вошло 75 фильмов, в том числе десять мировых премьер, три международные и более 30 премьер российских. В программе есть новые фильмы всемирно известных авторов и участников «Послания» прошлых лет – Корнелиу Порумбою, Сергея Лозницы, Ван Бина, Вита Клусака, Деймантаса Наркявичюса, Джона Смита, Алины Рудницкой и Сергея Винокурова, Дениса Клеблеева, Зоси Родкевич, Хэ сон Чона, Светланы Филипповой, Анастасии Коркия, Патрика Бреснана и Ивет Лукас, а также много режиссёрских дебютов.

В международный конкурс отобрано 43 картины из 24 стран. Из них десять полнометражных документальных фильмов, 11 короткометражных документальных фильмов, девять короткометражных игровых картин и 13 короткометражных анимационных фильмов. В национальный конкурс отобраны 13 документальных фильмов, в том числе шесть дебютов и семь премьер. Подробнее о программе на официальном сайте фестиваля

Фестиваль пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября 2018 года. Помимо конкурса зрителей ждут специальные показы и спецпрограммы, выставки, творческие встречи и мастер-классы. Для студентов и льготных категорий граждан на конкурсные сеансы вход будет свободным.

Оператор «Белой ленты» Кристиан Бергер определит лауреатов «Послания к человеку»
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фильмы
71 фрагмент хронологической случайностиБелая лентаВидео БенниПианисткаСкрытое

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Оператор «Белой ленты» Кристиан Бергер определит лауреатов «Послания к человеку» фотографии
Оператор «Белой ленты» Кристиан Бергер определит лауреатов «Послания к человеку» фотографии
Оператор «Белой ленты» Кристиан Бергер определит лауреатов «Послания к человеку» фотографии
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