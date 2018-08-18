Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Объявлена программа «Ночи кино»

18 августа
2018 год

Новости кино >>
18 августа 2018
Объявлена программа всероссийской акции «Ночь кино 2018», которая пройдёт 25 августа. Согласно пресс-службе «Ночи», куратором московской программы стал кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. В этом году организаторы акции подготовили предпремьерные показы самых ожидаемых фильмов года, встречи с режиссёрами, большую кино- и музыкальную программу в парках и кинопоказ в бассейне «Чайка». Всего состоится 330 кинопоказов на 160 столичных площадках.

«Война Анны»
фото: Пресс-служба акции

Впервые зрителям представят не только российские, но и зарубежные премьеры. Среди самых ожидаемых: «Основано на реальных событиях» Романа Полански, «Профиль» Тимура Бекмамбетова, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Кислота» Александра Горчилина и «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды. Главной площадкой станет парк «Зарядье», где пройдёт церемония вручения приза Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве», показ фильма-победителя, а также показ картины «The Beatles: Жёлтая подводная лодка». 125-летию Владимира Маяковского будет посвящён показ немой киноленты «Барышня и хулиган» с живой озвучкой в исполнении молодого музыканта и композитора-неоклассика Николы Мельникова с камерным оркестром New Classic Band.

В Параллельной программе акции участвуют парки, музеи, культурные центры, библиотеки и кинотеатры. В музее-заповеднике «Царицыно» под открытым небом пройдёт конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. В летних кинотеатрах «Пионер» в Парке Горького и Сокольниках ночь будет посвящена творчеству Станислава Говорухина. В кинотеатре «Иллюзион» стартует программа «Трудный возраст», посвящённая подростковой теме в кино. Здесь пройдут плёночные показы фильмов «Ноль за поведение» Жана Виго и «Пацаны» Динары Асановой, а также встреча с режиссёром Александром Хантом. С полной программой столичных событий можно ознакомиться здесь.

По всей стране зрители смогут посмотреть отечественные картины «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко, выбранные путём голосования. Кроме того, в рамках акции пройдут выставки, показы любимых мультфильмов и классических советских лент («В бой идут одни "старики"», «Вас ожидает гражданка Никанорова» и другие), мастер-классы и концерты. Подробности на сайте «Ночи кино».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Танки» победили в народном голосовании за программу «Ночи кино»
Поиск по меткам
Российские фильмыСоветское кино
персоны
Динара АсановаТимур БекмамбетовЖан ВигоСтанислав ГоворухинАлександр ГорчилинКим ДружининДмитрий ДьяченкоВладимир МаяковскийРоман ПоланскиДмитрий ТюринАлексей ФедорченкоАлександр Хант
фильмы
Барышня и хулиганВ бой идут одни "старики"Вас ожидает гражданка НиканороваВойна АнныКислотаМагазинные воришкиНоль за поведениеПацаныПоследний богатырьПрофильРубежТанки

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Абросимов
15 августа скончался актёр Владимир Абросимов.
Эдуард Успенский
14 августа ушёл из жизни писатель, сценарист Эдуард Успенский.
Валентина Левко
14 августа ушла из жизни оперная певица Валентина Левко.
Николай Кириченко
14 августа ушёл из жизни актёр Николай Кириченко.

День рождения >>

Валерий Бессараб
Юрий Демич
Лидия Доротенко
Ольга Кузина
Александр Ратников
Михаил Станкевич
Степан Старчиков
Лариса Шатило
Марюс Ямпольскис
Кароль Буке
Серджо Кастеллитто
Роман Полански
Роберт Редфорд
Маделейн Стоу
Патрик Суэйзи
Хайно Ферх
все родившиеся 18 августа >>

Афиша кино >>

Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
Аксель
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2018
Мамма Миа 2
мелодрама, музыкальный фильм
США, 2018
Моё поколение
исторический фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2017
Опасное задание
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Слендермен
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью