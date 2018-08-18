Объявлена программа «Ночи кино»

Объявлена программа всероссийской акции «Ночь кино 2018», которая пройдёт 25 августа. Согласно пресс-службе «Ночи», куратором московской программы стал кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. В этом году организаторы акции подготовили предпремьерные показы самых ожидаемых фильмов года, встречи с режиссёрами, большую кино- и музыкальную программу в парках и кинопоказ в бассейне «Чайка». Всего состоится 330 кинопоказов на 160 столичных площадках.
В Параллельной программе акции участвуют парки, музеи, культурные центры, библиотеки и кинотеатры. В музее-заповеднике «Царицыно» под открытым небом пройдёт конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. В летних кинотеатрах «Пионер» в Парке Горького и Сокольниках ночь будет посвящена творчеству Станислава Говорухина. В кинотеатре «Иллюзион» стартует программа «Трудный возраст», посвящённая подростковой теме в кино. Здесь пройдут плёночные показы фильмов «Ноль за поведение» Жана Виго и «Пацаны» Динары Асановой, а также встреча с режиссёром Александром Хантом. С полной программой столичных событий можно ознакомиться здесь.
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