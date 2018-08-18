Неигровая лента Серебренникова «После Лета» откроет Center Festival

5 сентября
в 19:30
на площадке Института «Стрелка» состоится премьера документальной ленты Кирилла Серебренникова «После Лета»
. Показ откроет ежегодный фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center Festival
. В картине Наталья Науменко
, Артемий Троицкий
, Сева Новгородцев
и другие участники музыкального подполья рассказывают об образе жизни советского рокера. Об этом сообщает
пресс-служба Центра документального кино, выступающего организатором смотра вместе с Музеем Москвы.
«Лето» Серебренникова
работает с мифом о русском роке и его богах, размывая грань между исторической достоверностью и представлением о героях эпохи. Отделить факт от образа позволяют беседы, снятые режиссёром параллельно с работой над художественной картиной. Исполнитель роли «Скептика» Александр Кузнецов
в локациях «Лета» берёт интервью у вдовы Майка Науменко
Натальи, звукорежиссёра и издателя Андрея Тропилло
, журналиста Артемия Троицкого, художника группы «Зоопарк» Игоря Петровского
и радиоведущего Севы Новгородцева о музыке, восьмидесятых, советской молодежи, ленинградском быте и духе того времени.
«После Лета» — не только эпиграф к ленте Серебренникова
, но и рассуждение об энергии молодости, свободе и несвободе, важное историческое свидетельство о том, что было и чего не было. Этот фильм — настоящий диалог поколений между теми, кто переписывал в тетрадку тексты Боуи и T.Rex, и теми, кто не знаком с понятиями дефицита и «вписок» на нелегальные квартирники.
Билеты на показ можно приобрести на сайте Института «Стрелка»
. Центр документального кино выпустит ленту в российский прокат 6 сентября
.
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