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Неигровая лента Серебренникова «После Лета» откроет Center Festival

18 августа
2018 год

Новости кино >>
18 августа 2018
5 сентября в 19:30 на площадке Института «Стрелка» состоится премьера документальной ленты Кирилла Серебренникова «После Лета». Показ откроет ежегодный фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center Festival. В картине Наталья Науменко, Артемий Троицкий, Сева Новгородцев и другие участники музыкального подполья рассказывают об образе жизни советского рокера. Об этом сообщает пресс-служба Центра документального кино, выступающего организатором смотра вместе с Музеем Москвы.

Неигровая лента Серебренникова «После Лета» откроет Center Festival
фото: facebook.com

«Лето» Серебренникова работает с мифом о русском роке и его богах, размывая грань между исторической достоверностью и представлением о героях эпохи. Отделить факт от образа позволяют беседы, снятые режиссёром параллельно с работой над художественной картиной. Исполнитель роли «Скептика» Александр Кузнецов в локациях «Лета» берёт интервью у вдовы Майка Науменко Натальи, звукорежиссёра и издателя Андрея Тропилло, журналиста Артемия Троицкого, художника группы «Зоопарк» Игоря Петровского и радиоведущего Севы Новгородцева о музыке, восьмидесятых, советской молодежи, ленинградском быте и духе того времени.

«После Лета» — не только эпиграф к ленте Серебренникова, но и рассуждение об энергии молодости, свободе и несвободе, важное историческое свидетельство о том, что было и чего не было. Этот фильм — настоящий диалог поколений между теми, кто переписывал в тетрадку тексты Боуи и T.Rex, и теми, кто не знаком с понятиями дефицита и «вписок» на нелегальные квартирники.

Билеты на показ можно приобрести на сайте Института «Стрелка». Центр документального кино выпустит ленту в российский прокат 6 сентября.
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Неигровая лента Серебренникова «После Лета» откроет Center Festival фотографии
Неигровая лента Серебренникова «После Лета» откроет Center Festival фотографии
Неигровая лента Серебренникова «После Лета» откроет Center Festival фотографии
Неигровая лента Серебренникова «После Лета» откроет Center Festival фотографии
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