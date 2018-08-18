Ирина Мирошниченко и Светлана Светличная встретятся со зрителями

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» представит в «Зелёном театре ВДНХ. Сцена на воде» цикл бесплатных концертов и творческих встреч со звездами советского и российского кинематографа. Цель проекта — привлечь внимание к проблемам ветеранов театра и кино, которые оказались в сложной жизненной ситуации, уточняет пресс-служба мероприятия.
Народный артист России Владимир Новиков 19 августа
в 14:00
расскажет о своей жизни и творчестве, ролях в кино и театре, поделится непростой историей любви. Владимир Васильевич пишет стихи, сценарии, книги и с радостью поделится со зрителями своими свежими творениями.
26 августа
в 20:00
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
исполнит свои любимые песни и романсы на русском и французском языках, расскажет трогательные истории из жизни, вспомнит интересные моменты, происходившие на съёмках фильмов, ставших культовыми, а также на сцене Московского художественного театра
, где актриса сыграла более 40
ролей. Специальными гостями вечера станут артисты шоу-балета «Идеал»
.
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная 1 сентября
в 20:00
в рамках встречи расскажет о своём творческом пути, режиссёрах, с которыми работала, партнёрах по профессии, случаях на съёмочных площадках, своих многочисленных ролях, поделится мыслями о любви, жизни и поисках веры. Светлана Афанасьевна прочитает свои любимые стихотворения Александра Пушкина
, Марины Цветаевой
, Анны Ахматовой
и Максимилиана Волошина
.
обсуждение >>