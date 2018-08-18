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Ирина Мирошниченко и Светлана Светличная встретятся со зрителями

18 августа
2018 год

Новости кино >>
18 августа 2018
Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» представит в «Зелёном театре ВДНХ. Сцена на воде» цикл бесплатных концертов и творческих встреч со звездами советского и российского кинематографа. Цель проекта — привлечь внимание к проблемам ветеранов театра и кино, которые оказались в сложной жизненной ситуации, уточняет пресс-служба мероприятия.

«Зелёный театр ВДНХ. Сцена на воде»
фото: magicfloat.ru

Народный артист России Владимир Новиков 19 августа в 14:00 расскажет о своей жизни и творчестве, ролях в кино и театре, поделится непростой историей любви. Владимир Васильевич пишет стихи, сценарии, книги и с радостью поделится со зрителями своими свежими творениями.

26 августа в 20:00 Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко исполнит свои любимые песни и романсы на русском и французском языках, расскажет трогательные истории из жизни, вспомнит интересные моменты, происходившие на съёмках фильмов, ставших культовыми, а также на сцене Московского художественного театра, где актриса сыграла более 40 ролей. Специальными гостями вечера станут артисты шоу-балета «Идеал».

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная 1 сентября в 20:00 в рамках встречи расскажет о своём творческом пути, режиссёрах, с которыми работала, партнёрах по профессии, случаях на съёмочных площадках, своих многочисленных ролях, поделится мыслями о любви, жизни и поисках веры. Светлана Афанасьевна прочитает свои любимые стихотворения Александра Пушкина, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Максимилиана Волошина.
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