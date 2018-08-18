Третья «Снежная королева» и «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение» включены в конкурс фестиваля «Варна-2018»

Два российских мультфильма вошли в конкурсную программу международного фестиваля анимационного кино «Варна-2018»
, сообщает пресс-служба студии Wizart Animation.
«Снежная королева 3: Огонь и лёд»
и «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение»
примут участие в конкурсной программе «Анимационные полнометражные фильмы» в рамках 14-ого Международного фестиваля анимационного кино WFAF в Болгарии
, который в этом году пройдёт в Варне с 12
по 16 сентября
.
Третья часть «Снежной королевы»
была снята в 2016-м и за два года заработала в иностранном прокате более 60
миллионов долларов. В настоящий момент студия готовит к выпуску новый фильм «Снежная королева: Зазеркалье»
, чей релиз запланирован на 1 января
.
Анимационная лента «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» продана в более чем 40
стран мира. Сейчас на студии Wizart Animation заканчивается работа над сиквелом «Волки и овцы: Ход свиньёй»
, который выйдет в прокат 24 января 2019
-го.
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