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Третья «Снежная королева» и «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение» включены в конкурс фестиваля «Варна-2018»

18 августа
2018 год

Новости кино >>
18 августа 2018
Два российских мультфильма вошли в конкурсную программу международного фестиваля анимационного кино «Варна-2018», сообщает пресс-служба студии Wizart Animation.

«Снежная королева 3: Огонь и лёд» и «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение» примут участие в конкурсной программе «Анимационные полнометражные фильмы» в рамках 14-ого Международного фестиваля анимационного кино WFAF в Болгарии, который в этом году пройдёт в Варне с 12 по 16 сентября.


Третья часть «Снежной королевы» была снята в 2016-м и за два года заработала в иностранном прокате более 60 миллионов долларов. В настоящий момент студия готовит к выпуску новый фильм «Снежная королева: Зазеркалье», чей релиз запланирован на 1 января.

Анимационная лента «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» продана в более чем 40 стран мира. Сейчас на студии Wizart Animation заканчивается работа над сиквелом «Волки и овцы: Ход свиньёй», который выйдет в прокат 24 января 2019-го.
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