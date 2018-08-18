Ён Сан-Хо снимет сиквел «Поезда в Пусан»

У южнокорейского хоррора «Поезд в Пусан»
появится продолжение, уверяет портал AllKPop
.
Режиссёром и сценаристом сиквела вновь выступит Ён Сан-Хо
. Он расскажет про то, как зомби-вирус, охвативший в первой части скоростной поезд, распространился по всей территории корейского полуострова. Вместо старых персонажей появятся новые лица, поэтому возвращения звёзд оригинала не следует ожидать.
Первый показ «Поезда в Пусан» состоялся вне конкурса на 69-м Каннском кинофестивале. В Южной Корее фильму удалось заработать свыше 80 миллионов долларов, а прокатный успех в Малайзии, Гонконге и Сингапуре позволил картине стать самой кассовой корейской кинолентой в истории.
Ён Сан-Хо приступит к съёмкам «Поезда в Пусан 2»
в первой половине 2019 года.
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