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Ён Сан-Хо снимет сиквел «Поезда в Пусан»

18 августа
2018 год

Новости кино >>
18 августа 2018
У южнокорейского хоррора «Поезд в Пусан» появится продолжение, уверяет портал AllKPop.

Режиссёром и сценаристом сиквела вновь выступит Ён Сан-Хо. Он расскажет про то, как зомби-вирус, охвативший в первой части скоростной поезд, распространился по всей территории корейского полуострова. Вместо старых персонажей появятся новые лица, поэтому возвращения звёзд оригинала не следует ожидать.

«Поезд в Пусан»

Первый показ «Поезда в Пусан» состоялся вне конкурса на 69-м Каннском кинофестивале. В Южной Корее фильму удалось заработать свыше 80 миллионов долларов, а прокатный успех в Малайзии, Гонконге и Сингапуре позволил картине стать самой кассовой корейской кинолентой в истории.

Ён Сан-Хо приступит к съёмкам «Поезда в Пусан 2» в первой половине 2019 года.
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