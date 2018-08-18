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Брюс Кэмпбелл озвучит Эша в новой игре по «Зловещим мертвецам»

18 августа
2018 год

Новости кино >>
18 августа 2018
Брюс Кэмпбелл недолго горевал после закрытия сериала «Эш против Зловещих мертвецов».

Портал Bloody Disgusting выяснил, что в настоящий момент актёр готовится вернуться к роли Эша Уильямса. Но не в кино или на телевидении, а в видеоигре.

Брюс Кэмпбелл в образе Эша

«У меня есть обязательства, которые я должен выполнить. Делается игра с глубокой степенью погружения. Я вновь сыграю Эша, поскольку не хочу, чтобы он заговорил чужим голосом», — заявил Кэмпбелл, воздержавшись от конкретики. Кроме того, актёр проговорился, что во вселенной «Зловещих мертвецов» может появиться новая полнометражная лента.

На счету хоррор-серии уже есть пять игр, первая из них вышла аж в 1984 году, а последняя — Army of Darkness — в 2011-м.
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Брюс Кэмпбелл в образе Эша
Брюс Кэмпбелл озвучит Эша в новой игре по «Зловещим мертвецам» фотографии
Брюс Кэмпбелл озвучит Эша в новой игре по «Зловещим мертвецам» фотографии
Брюс Кэмпбелл озвучит Эша в новой игре по «Зловещим мертвецам» фотографии
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