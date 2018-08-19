Мелани Лоран присоединилась к «Шестерым в подполье»

Мелани Лоран
составит компанию Райану Рейнольдсу
в экшне Майкла Бэя «Шестеро в подполье»
(Six Underground). Об этом сообщает Deadline
.
Картина расскажет о шести миллиардерах, которые подделывают свидетельства о своих смертях и создают «элитную команду, чтобы уничтожить плохих парней»
. В актёрский состав также входят Дэйв Франко
, Адриа Архона
, Мануэль Гарсиа-Рульфо
, Пейман Моаади
, Бен Харди
, Кори Хоукинс
и Лиор Рас
.
Проект станет самым дорогим в истории Netflix: на его создание компания выделила
порядка 125
миллионов долларов.
Производством фильма, сценарий для которого подготовили создатели «Дэдпула» Ретт Риз
и Пол Верник
, занимается Skydance. Съёмки запланированы на текущий месяц. Премьера ожидается в 2019 году.
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