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Мелани Лоран присоединилась к «Шестерым в подполье»

19 августа
2018 год

Новости кино >>
19 августа 2018
Мелани Лоран составит компанию Райану Рейнольдсу в экшне Майкла Бэя «Шестеро в подполье» (Six Underground). Об этом сообщает Deadline.

Мелани Лоран в «Бесславных ублюдках»
фото: screenrant.com

Картина расскажет о шести миллиардерах, которые подделывают свидетельства о своих смертях и создают «элитную команду, чтобы уничтожить плохих парней». В актёрский состав также входят Дэйв Франко, Адриа Архона, Мануэль Гарсиа-Рульфо, Пейман Моаади, Бен Харди, Кори Хоукинс и Лиор Рас.

Проект станет самым дорогим в истории Netflix: на его создание компания выделила порядка 125 миллионов долларов.

Производством фильма, сценарий для которого подготовили создатели «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник, занимается Skydance. Съёмки запланированы на текущий месяц. Премьера ожидается в 2019 году.
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Мелани Лоран присоединилась к «Шестерым в подполье» фотографии
Мелани Лоран присоединилась к «Шестерым в подполье» фотографии
Мелани Лоран присоединилась к «Шестерым в подполье» фотографии
Мелани Лоран присоединилась к «Шестерым в подполье» фотографии
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