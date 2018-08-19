Сильвестр Сталлоне выбрал режиссёра для пятого «Рэмбо»

Сильвестр Сталлоне
нашёл режиссёра для пятой части популярной экшн-серии про Джона Рэмбо
. Согласно Screen Rant
, ленту поставит Адриан Грюнберг
, снявший «Весёлые каникулы»
с Мелом Гибсоном
.
Слай
написал сценарий и готовится вновь исполнить титульную роль.
Лента поведает о том, как ветеран Вьетнама, до поры до времени занимавшийся мирным трудом на ранчо, был вынужден пересечь границу для того, чтобы вызволить из лап мексиканского картеля похищенную дочь своего приятеля.
Продюсирует «Рэмбо 5» Ави Лернер
, съёмки запланированы на сентябрь.
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